Евровидение: общественный вещатель просит ГПСУ проверить предоставленную командой Alina Pash справку о поездке в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В связи с полученной информацией от граждан о возможной подделке предоставленной справки о пересечении границы с Крымом командой Alina Pash, общественный вещатель обращается к ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы. Об этом сообщил глава правления вещателя Николай Чернотицкий во время пресс-конференции в понедельник, 14 февраля, пишет УНН.
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"Я подписал новое обращение на ГПСУ с просьбой... подтвердить, что та справка, которая предоставлена представителями команды Alina Pash, действительна или недействительна", - сказал глава правления НОТУ Николай Чернотицкий.
С его слов, в случае, если справка не действительна, компания "будет принимать новое решение", а если настоящая - то "вопрос будет снят".
"Суспільне" не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе "Евровидение" с победительницей национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов.
"До того момента, как глава правления общественного вещателя, я отказываюсь подписывать договор с победителем нацотбора, поскольку есть достаточно большое сомнение", - отметил он.
Ранее
Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Alina Pash прокомментировала поездку в Крым.
Алина Паш выступала в Крыму. Однако, она возразила, что летала туда самолетом. Паш добавила, что в подтверждение того, что она ехала автобусом в Крым в 2015 году, у нее есть справки, которые она предоставила "Суспільному" перед финалом нацотбора.
Также Евровидение Украина опубликовало документы, которые должны подтвердить, что в августе 2015 года певица пересекала наземную админчерту с Крымом.