Alina Pash прокоментувала поїздку до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash прокоментувала в ефірі програми “Світське життя” свою поїздку до Криму, пише УНН.
Аліна Паш виступала у Криму. Однак, вона заперечила, що літала туди літаком.
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"Так. Ми туди їздили. Ми їхали автобусом. Я багато літала і їздила. Я сказала в загальному, що ми летіли, багато ми їздили. У нас були концерти, гастролі. Я відповіла в загальному. Я не казала, що ми точно летіли і так далі", - уточнила артистка.
Паш додала, що у підтвердження того, що вона їхала автобусом до Криму 2015 року, у неї є довідки, які вона надала "Суспільному" перед фіналом нацвідбору:
"Пересічені кордони. Все є у "Суспільного", можете запитати, всі є повноцінні оригінали довідок і так далі. Повірте, це було складно. Це було 2015 року. Мені довелося давати запит, для того, щоб мені повірили, що я не жираф. Це бісить", - пояснила Паш.
Також Євробачення Україна опубліковало документи, які мають підтвердити, що у серпні 2015 року співачка перетинала наземну адмінмежу з Кримом.
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