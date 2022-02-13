Скандал на нацвідборі на Євробачення: суспільний мовник пояснив причини помилок при оголошенні результатів

Контекст

12 лютого за результатами голосування перемогу отримала співачка Alina Pash с піснею “Тіні забутих предків”, але гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце, заявив про фальсифікації та про намір оскаржувати результати конкурсу у суді. Підставою для таких заяв стала помилка ведучого та той факт, що турнірна таблиця зникала з екранів під час оголошення результатів.

Пояснення мовника

У заяві суспільного мовника йдеться, що “під час оголошення результатів голосування глядачів у прямому ефірі були помилково названі різні бали учасників, що набрали найменші бали, а саме: Michael Soul (1 бал), гурт “Our Atlantic” (2 бали), Barleben (3 бали), а також з технічних причин не відображалася таблиця загальних результатів на екрані.

Організатор відбору приніс вибачення глядачам та артистам.

“Ми також звернулися за детальними поясненням цієї ситуації до нашого підрядника-виробника телеверсії Нацвідбору на Євробачення-2022 — ТОВ „Френдс Про ТВ“”, — йдеться у заяві.

Також там пояснили, що помилки припустилася і редактор, яка мала допомагати ведучому.

“Редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому Тімуру Мірошниченку, переплутала стовпчики і почала читати результати не по голосуванню глядачів, а підсумкові. Треба було підказувати ведучому оцінки від глядачів, а вона читала суму, яка виходить у підсумку. Таким чином, вона спантеличила ведучого і графічного редактора, що виводив таблицю з результатами на екран. Через спроби внести правки у файлі стався збій і таблиця зникла з екрана. Ми перепрошуємо за ці незручності, особливо за той стрес, що пережив Тімур”, — пояснив продюсер та керівник компанії “Френдс Про ТВ” Олексій Гончаренко.

Сам ведучий нацвідбору Тимур Мірошниченко також прокоментував ситуацію. Він пояснив, що остаточні результати голосуванні побачив лише на сцені і мають вони вигляд таблиці, де учасники вказані у порядку виступів. Коли він почав виголошувати результати з папірця, йому у навушник повідомили, що він помилився і він мав довірятися редакторові — “йти за вухом”. В результаті чого були спочатку озвучені невірні результати.

“Результати голосування журі ми мали на руках задовго до завершення глядацького голосування. Результати голосування глядачів ми отримали вже в конверті на ваших очах. І нехай не з першої спроби, але в ефірі я озвучив саме ті оцінки, які були в тому папірці, завіреному аудиторами”, — написав ведучий.