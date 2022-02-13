Скандал на нацвідборі на Євробачення: суспільний мовник пояснив причини помилок при оголошенні результатів

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 56477 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 94513 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 103416 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 131231 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 138116 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 118234 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 135598 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168094 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179666 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215721 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.1 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 216056 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 292440 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 79075 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 56262 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 76150 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 292428 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 216047 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 307577 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 425707 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 676503 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 22581 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 76150 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 103664 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 140784 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 165368 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Скандал на нацвідборі на Євробачення: суспільний мовник пояснив причини помилок при оголошенні результатів

Скандал на нацвідборі на Євробачення: суспільний мовник пояснив причини помилок при оголошенні результатів

Київ • УНН

 • 29853 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Суспільний мовник опублікував заяву щодо результатів Національного відбору на Євробачення, в якому пояснив помилки, що сталися під час оголошення результатів відбору, повідомляє УНН.

Контекст 

12 лютого за результатами голосування перемогу отримала співачка Alina Pash с піснею “Тіні забутих предків”, але гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце, заявив про фальсифікації та про намір оскаржувати результати конкурсу у суді. Підставою для таких заяв стала помилка ведучого та той факт, що турнірна таблиця зникала з екранів під час оголошення результатів.

Пояснення мовника 

У заяві суспільного мовника йдеться, що “під час оголошення результатів голосування глядачів у прямому ефірі були помилково названі різні бали учасників, що набрали найменші бали, а саме: Michael Soul (1 бал), гурт “Our Atlantic” (2 бали), Barleben (3 бали), а також з технічних причин не відображалася таблиця загальних результатів на екрані.
Організатор відбору приніс вибачення глядачам та артистам.

“Ми також звернулися за детальними поясненням цієї ситуації до нашого підрядника-виробника телеверсії Нацвідбору на Євробачення-2022 — ТОВ „Френдс Про ТВ“”, — йдеться у заяві.

Також там пояснили, що помилки припустилася і редактор, яка мала допомагати ведучому.

“Редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому Тімуру Мірошниченку, переплутала стовпчики і почала читати результати не по голосуванню глядачів, а підсумкові. Треба було підказувати ведучому оцінки від глядачів, а вона читала суму, яка виходить у підсумку. Таким чином, вона спантеличила ведучого і графічного редактора, що виводив таблицю з результатами на екран. Через спроби внести правки у файлі стався збій і таблиця зникла з екрана. Ми перепрошуємо за ці незручності, особливо за той стрес, що пережив Тімур”, — пояснив продюсер та керівник компанії “Френдс Про ТВ” Олексій Гончаренко.

Сам ведучий нацвідбору Тимур Мірошниченко також прокоментував ситуацію. Він пояснив, що остаточні результати голосуванні побачив лише на сцені і мають вони вигляд таблиці, де учасники вказані у порядку виступів. Коли він почав виголошувати результати з папірця, йому у навушник повідомили, що він помилився і він мав довірятися редакторові — “йти за вухом”. В результаті чого були спочатку озвучені невірні результати.

“Результати голосування журі ми мали на руках задовго до завершення глядацького голосування. Результати голосування глядачів ми отримали вже в конверті на ваших очах. І нехай не з першої спроби, але в ефірі я озвучив саме ті оцінки, які були в тому папірці, завіреному аудиторами”, — написав ведучий.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКультура
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70