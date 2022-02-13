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15 марта, 19:03 • 100508 просмотра

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Alina Pash прокомментировала поездку в Крым

Alina Pash прокомментировала поездку в Крым

Киев • УНН

 • 39367 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Alina Pash прокомментировала в эфире программы “Светская жизнь” свою поездку в Крым, пишет УНН.

Алина Паш выступала в Крыму. Однако, она возразила, что летала туда самолетом.

Цитата

"Да. Мы туда ездили. Мы ехали автобусом. Я много летала и ездила. Я сказала в общем, что мы летели, много мы ездили. У нас были концерты, гастроли. Я ответила в общем. Я не говорила, что мы точно летели и так далее", - уточнила артистка.

Паш добавила, что в подтверждение того, что она ехала автобусом в Крым 2015 году, у нее есть справки, которые она предоставила "Суспильному" перед финалом нацотбора:

"Пересеченные границы. Все есть у "Суспильного", можете спросить, все есть полноценные оригиналы справок и так далее. Поверьте, это было сложно. Это было в 2015 году. Мне пришлось давать запрос, для того, чтобы мне поверили, что я не жираф. Это бесит", - пояснила Паш.

Также Евровидение Украина опубликовало документы, которые должны подтвердить, что в августе 2015 года певица пересекала наземную админчерту с Крымом.

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