Довідку про в'їзд до окупованого Криму Аліна Паш особисто не надавала – менеджер співачки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Менеджер переможниці національного відбору на Євробачення-2022 Аліни Паш повідомила, що довідку про в'їзд до окупованого Криму співачка особисто не надавала. Про це інформує УНН із посиланням на Суспільне.
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"Менеджерка Аліни Паш заявила, що довідку про в'їзд співачки до Криму Суспільному надав член команди, а не співачка особисто", — ідеться у повідомленні.
За словами менеджера, зараз у команді розбираються, як цей документ отримали, та чекають відповідь на запит від Держприкордонслужби.
Нагадаємо
Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.
Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо перетину Аліною Паш кордону з окупованим Кримом.
15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.