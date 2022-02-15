Справку о въезде в оккупированный Крым Алина Паш лично не предоставляла – менеджер певицы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Менеджер победительницы национального отбора на Евровидение-2022 Алины Паш сообщила, что справку о въезде в оккупированный Крым певица лично не предоставляла. Об этом информирует УНН со ссылкой на Общественное.
Детали
"Менеджер Алины Паш заявила, что справку о въезде певицы в Крым Общественному предоставил член команды, а не певица лично", — говорится в сообщении.
По словам менеджера, сейчас в команде разбираются, как этот документ получили, и ждут ответ на запрос от Госпогранслужбы.
Напомним
Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не на самолете, а на автобусе. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила Общественному перед финалом нацотбора.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.
15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.