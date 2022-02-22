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Гурт Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022

Гурт Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022

Київ • УНН

 • 251346 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Гурт Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022 в Турині. Про це стало відомо сьогодні після проведених зборів оргкомітету нацвідбору на Євробачення і керівництва Суспільного мовника з допису гурту в Instagram, пише УНН.

Цитата:

"Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на Євробачення 2022 представляти Україну. Нарешті це сталося, ми разом із Суспільним вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху! Постійно бачимо і відчуваємо вашу підтримку. Глядацьке голосування це довело - 1е місце від народу! Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, не підведем", - сказано у повідомленні.

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Допис, поширений КАЛУШ (@kalush.official)

Контекст

Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.

Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо незаконного перетину Аліною Паш адмінкордону з окупованим Кримом.

15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин адмінкордону з окупованим Кримом.

Менеджер Аліни Паш заявила, що довідку про в'їзд до окупованого Криму Суспільному надав член команди, а не співачка особисто.

Після цього оргкомітет нацвідбору виніс рішення: Alina Pash не представлятиме Україну на Євробаченні-2022.

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