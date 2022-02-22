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Группа Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022

Группа Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022

Киев • УНН

 • 251345 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Группа Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022 в Турине. Об этом стало известно сегодня после проведенного собрания оргкомитета нацотбора на Евровидение и руководства Общественного вещателя из сообщения группы в Instagram, пишет УНН.

Цитата:

"Йо! Kalush Orchestra едет в Турин на Евровидение 2022 представлять Украину. Наконец это произошло, мы вместе с Общественным решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху! Постоянно видим и чувствуем вашу поддержку. Зрительское голосование это доказало - 1-е место от народа! Имеем большую честь представлять наше государство! Обещаем, не подведем", - сказано в сообщении.

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Допис, поширений КАЛУШ (@kalush.official)

Контекст

Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не самолетом, а автобусом. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила Общественному перед финалом нацотбора.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно незаконного пересечения Алиной Паш админграницы с оккупированным Крымом.

15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом.

Менеджер Алины Паш заявила, что справку о въезде в оккупированный Крым Общественному предоставил член команды, а не певица лично.

После этого оргкомитет нацотбора вынес решение: Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022.

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