Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

В этом году Украина примет участие в 68-ом песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в шведском Мальме, на котором нашу страну представит дуэт исполнителей alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". УНН решил вспомнить радость побед и горечь поражений Украины на "Евровидении", о том, какие скандалы связаны с выступлениями наших исполнителей и предположить, чего мы можем ожидать от участия alyona alyona и Jerry Heil.

Украину на "Евровидении-2024" в шведском Мальме представит alyona alyona & Jerry Heil. Именно они набрали наибольшее количество голосов во время Нацотборе, который проходил в "Дії" и где за них проголосовали 1 167 176 украинцев.

68-й международный песенный конкурс "Евровидение-2024" состоится в мае этого года. Украина поборется в одном из полуфиналов 7 мая за представление страны в Гранд Финале Евровидения-2024.

Букмекеры дают на победу Украины 15%, что эквивалентно третьему месту. Также на победу Хорватии дают 24% и 16% на победу Швейцарии.

В конце апреля аІуопа alyona и Jerry Heil, которые представляют Украину на "Евровидении-2024", отправились в Мальме.

К слову, alyona alyona & Jerry Heil объявили, что постановщицей номера Украины на главной сцене Европы стала самый известный украинский режиссер в мире - Таня Муиньо.

Таня Муиньо, признанный украинский режиссер, которая получила мировую славу благодаря своей работе с международными звездами и собрала впечатляющее портфолио с многочисленными наградами, в 2024 году вступает на новую творческую арену. После успехов в музыкальном видео, где она работала с такими артистами как Lil Nas X и Гарри Стайлз, Муиньо испытывает свои силы в постановке сценических выступлений. Ее новым вызовом станет режиссура номера для украинских представительниц на "Евровидении-2024", alyona alyona и Jerry Heil.

История "Евровидения"

Вспомним немного историю создания песенного конкурса. Впервые "Евровидение" было проведено в мае 1956 года в Швейцарии и с тех пор проводится ежегодно, кроме 2020 года, когда конкурс был отменен из-за эпидемии коронавируса.

"Евровидение" 1956 года выиграла принимающая страна - Швейцария. В конкурсе тогда приняло участие 7 стран и с тех пор конкурс только расширился.

Конкурс традиционно проходит в три этапа. Сначала должны "отгреметь" первый и второй полуфиналы, а затем грандиозный финал. В этом году все будет происходить в следующие даты:

первый полуфинал - 7 мая в 22:00 по киевскому времени;

второй полуфинал - 9 мая в 22:00 по киевскому времени;

финал Евровидения - 11 мая в 22:00 по времени Киева.

Украина на "Евровидении"

Украина дебютировала на Евровидении в 2003 году и с тех пор участвовала в конкурсе 18 раз. Украинские певцы становились победителями три раза: Руслана с песней "Wild Dances" в 2004 году, Джамала с песней "1944" в 2016 году и Kalush Orchestra с песней "Stefania" в 2022 году. Украина является единственной страной, которая проходит из полуфиналов в финал каждый год своего участия.

2003 год

Украина дебютировала на Евровидении в 2003 году. В первом в истории конкурсе для нашей страны, Украину представлял певец Александр Пономарев с песней "Hasta la vista", где занял 14 место.

2004 год

Уже в следующем году, Украине удалось одержать победу и получить право на проведение юбилейного 50-го песенного конкурса "Евровидение" в Украине. Тогда благодаря певице Руслане и ее "Диким танцам" ("Wild Dances") удалось занять первое место, набрав 280 баллов.

2005 год

Следующий 2005 год не стал таким позитивным для Украины, как прошлый. Украину представляла группа "Гринджолы" с песней "Вместе нас много, нас не преодолеть", которая стала неофициальным гимном Оранжевой революции. Хотя Оранжевая революция одержала победу на Майдане Независимости, группе "Гринджолы" не удалось войти даже в топ-10.

К слову, выступление украинского коллектива могло сорваться из-за того, что организаторы увидели политический подтекст в песне группы. В частности, это касалось таких слов в композиции - "Фальсификациям - нет! Махинациям - нет! Понятиям - нет! Нет - лжи! Ющенко - да! Ющенко - да! Это - наш президент!".

"Гринджолам" предложили изменить слова песни или выступить с другой, иначе - дисквалификация. Коллектив выбрал первый вариант, спев "Разом нас багато" на английском языке, но куплет оставив на украинском. В конце концов, европейский зритель не оценил конкурсной песни, поэтому группа "Гринджолы" заняла 19-е место на "Евровидении-2005".

2006 год

В 2006 году Украину на "Евровидении", которое прошло в столице Греции - Афинах, представляла Тина Кароль с песней "Show me your love", где заняла 7 место.

2007 год

В 2007 году Украина впервые с 2004 года заняла призовое место. Благодаря Андрею Данилко, который более известен по сценическому образу Верки Сердючки, Украине удалось занять второе место, пропустив вперед сербскую исполнительницу Марию Шеферович.

Артист исполнил исполнил песню под названием "Dancing Lasha Tumbai", однако россияне устроили настоящий скандал, ведь им слышались в композиции слова "russia goodbye", что переводится, как "россия прощай".

Тогда Данилко выступал с официальными опровержениями, показывал строки песни и объяснял, что они вообще не имеют никакого смысла. В то же время, в россии Верку Сердючку начали отменять, и она исчезла из публичного пространства рф. К слову, уже после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года, Данилко изменил слова песни, и теперь там действительно звучит "russia goodbye".

В интервью журналисту Дмитрию Гордону, Данилко рассказал, что меняет слова в своем хите "Lasha Tumbai". Теперь, с 24 февраля, когда страна-оккупант россия напала на Украину, вместо слов "Lasha Tumbai" будет "russia, Goodbye".

"Для меня эта война началась еще в 2007 году. Только из-за того, что я представлял Украину на Евровидении и обогнал группу Серебро, они (россияне - ред.) накрутили так людей, что фраза, которой там совсем не было... Все были уверены, что я это пел. Я был шокирован. Я не мог поверить, что на "белое" написали "черное". Друзья, с 24 февраля никакого "Lasha Tumbai" в этой песне... Это только "russia, Goodbye". Я не пел это. Вы хотели это услышать, вот вы это услышали", - сказал Данилко.

К слову, в 2016 году костюм Сердючки с выступления на "Евровидении-2007" попал в музыкальный музей ABBA The Museum, группы, которая получила известность именно благодаря "Евровидению", где в честь 60-летия конкурса прошла интерактивная выставка "Good evening Europe!".

Отметим, что группа Serebro, которая представляла россию, в том песенном конкурсе заняла третье место.

2008 год

В 2008 году Украину в Белграде представляла певица ани лорак с песней "Shady lady", композитором которой был филипп киркоров. После занятого второго места, тогдашний президент Украины Виктор Ющенко удостоил ани лорак и филиппа киркорова званием "Народный артист Украины".

Тогда же победу одержал российский исполнитель дима билан с песней Believe. К слову, после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины лорак практиковала выступления на концертах в рф, что вызвало критику в Украине, ее концерты в разных городах Украины сопровождались акциями протеста и столкновениями с правоохранителями.

В частности, она выступала на концерте "синяя вечность", посвященном 320-летию военно-морского флота рф, и на концерте, посвященном армии россии.

Что было дальше - всем известно. На лорак ввели санкции СНБО, а сама певица не выступила с осуждением войны рф против Украины, из-за чего подверглась критике со стороны украинских артистов, а комитет Верховной Рады обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой лишить певицу звания "Народна артистка".

В марте 2022 года появилась информация, что лорак подала документы на получение гражданства рф. Однако, СМИ распространили информацию о том, что общественные деятели направили обращение в генпрокуратуру рф с просьбой признать певицу ани лорак "иноагентом".

После этого, украинские военные, атакуя россию, начали наносить на дроны благодарность ани лорак за взнос в фонд мести. А мэр российского краснодара евгений наумов запретил концерт певицы Ани Лорак, ведь он не мог гарантировать, что гонорар не пойдет на ВСУ.

В марте 2023 года с черновицкой "Аллеи звезд" официально убрали имя певицы ани лорак. Соответствующее решение было принято после того, как певица, живущая в рф, продолжила молчать о враждебном вторжении российских военных на территорию Украины.

После атаки неизвестных БПЛА на российские города, включая москву, 30 мая 2023 года украинцы поблагодарили певицу-предательницу ани лорак и сделали ее героиней забавного ролика. В нем звезда якобы объясняет, почему "ее фонд мести" атаковал столицу рф.

2009 год

В 2009 году "Евровидение" прошло в москве, где нашу страну представляла Светлана Лобода с песней "Be my Valentine!". Стоит отметить, что Лобода также любимица "переобуваться в воздухе". После начала временной оккупации Крыма рф продолжила выступления в россии, в частности, участвовала в российских пропагандистских телешоу и впоследствии отказалась от концертов в Украине.

Однако, уже после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году прекратила концерты в стране-агрессоре, но не назвала рф агрессором.

В 2022 году Лобода дала в Риге благотворительный концерт в поддержку Украины.

Интересно, что в том же 2009 году от россии выступила украинка Анастасия Приходько с песней "Мамо", которая была выполнена на двух языках: украинском и русском.

Певица приняла решение принять участие в украинском отборе на "Евровидение", однако сразу попала в скандал - некоторые из членов жюри опротестовали участие в конкурсе Приходько, апеллируя как к якобы имеющимся регламентным нарушениям песни (продолжительность более 3 мин и слишком раннее обнародование произведения), так и к якобы лоббированию исполнительницы на самом высоком уровне и даже предложениям подкупа членов жюри.

За несколько дней до проведения украинского финального отбора, решением жюри российского отборочного конкурса Анастасия Приходько с песней "Мамо" была включена в состав финалистов российского отбора на "Евровидение". Принципиальным решением певицы было оставить украинский язык в песне, хотя бы в припеве, чтобы таким образом песня оставалась двуязычной.

В 2022 году певица призналась о том, жалеет ли она, что когда-то представляла на "Евровидении" россию. По словам певицы, ей нечего стыдиться, ведь на то время именно такой была ее жизнь.

"Мое условие было - представлять российскую федерацию на 2 языках: на русском и украинском. Я не могу сказать, что мне как-то стыдно за это, потому что это была моя жизнь тогда", - сказала Приходько.

2010 год

Украина приняла участие в 55-м песенном конкурсе Евровидение, который состоялся в 2010 году в Осло, Норвегия. Национальная общественная телерадиокомпания Украины провела национальный отбор, по итогам которого Украину на песенном конкурсе представила певица Alyosha с песней "Sweet People".

Сразу после победы в национальном отборе к конкурсу Евровидение 2010 появились обвинения в том, что песня "To be free", автором музыки к которой является сама певица является подобной песне "Knock Me Out" в исполнении Линды Перри.

Кроме того, песня была размещена в сети интернет на сайте MySpace до 1 октября 2009 года, чем нарушала правила конкурса.

После детального анализа песни "To be free" юристы и жюри пришли к выводу, что песня не соответствует требованиям EBU из-за того, что была размещена для коммерческой продажи на сайтах Амазон и MySpace с нарушением сроков. После переговоров с исполнительным директором конкурса "Евровидение" Сванте Стокселиусом, Национальная телекомпания Украины предложила певице Алеше изменить песню.

Позже Alyosha презентовала новую композицию, с которой поехала на "Евровидение" в Осло - "Sweet People", которая является обращением к людям с призывом оберегать нашу планету.

Певица на конкурсе заняла 10 место.

2011 год

На "Евровидении" в этом году Украину преставила певица Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) с песней "Angel".

Украина прошла во второй полуфинал конкурса, и в конечном итоге заняла 4-е место в финале.

Отметим, что на "Евровидении" 2023 года песня Мики Ньютон "В плену", которая была использована для саундтрека российского пропагандистского сериала "кадеты", который был одним из любимых среди украинской молодежи в начале 2010 годов и выходил при поддержке министерства обороны россии, стала объектом внимания со стороны СМИ.

Дело в том, что шведская певица Lorine в 2023 году на "Евровидении" спела песню "Tattoo", в которой пользователи соцсетей заметили сходство с песней Ньютон "В плену". Певица Lorine в том же году и одержала победу на конкурсе.

Позже Ньютон заявит, что она не хочет комментировать что-то по поводу "Евровидения".

"Я правда не хочу комментировать что-то по поводу "Евровидения" и Loreen, но прежде всего, поздравлю Loreen с победой. Она невероятная и уникальная артистка. Всего наилучшего! Мне не нравится, что меня втянули в эту историю. Я праздновала День матери со своей мамой и свекровью, и мне написала подруга с вопросом: "Ты выпустила ту песню, чтобы упрекнуть Loreen? Меня это шокировало! Как я могла знать, что кто-то использует мое имя и выпустит песню на Spotify iTunes?" - сказала она в Insta-stories.

Также Ньютон призналась, что в момент, когда когда снимали "кадеты", в Украине часто можно было встретить русский язык, русскую культуру и их нарративы.

"Я сожалею, что были такие времена, когда нам внушали, что быть в россии - это круто, и язык их - это круто. В учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости на русском. И это шок, когда я сейчас об этом думаю", - прокомментировала Ньютон вопрос, жалеет ли она, что ее песни звучали в "кадетах".

2012 год

Этот год стал для Украины юбилейным - 10 отбором Украины на песенный конкурс Евровидение. Тогда нашу страну в столице Азербайджана Баку представляла Гайтана с песней "Be My Guest". Тогда Гайтана заняла 15 место.

2013 год

В этом году Украина взяла призовое место, благодаря Злате Огневич с песней "Gravity", которая завоевала бронзу, уступив российской исполнительнице дине гариповой.

2014 год

2014 год стал для Украины настоящим испытанием. Тогда, видимо, украинцам было не до Евровидения, ведь именно в этом году россия аннексировала Крым, тогдашний президент Украины виктор янукович сбежал в россию и началась Антитеррористическая операция на Донбассе.

В этом году Украину в Дании представляла дочь известно украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука - Мария Яремчук с песней "Tick-tock". Яремчук заняла 6 место в финале песенного конкурса, набрав 113 баллов.

Отметим, что в этом году мир всколыхнул победитель конкурса. Победу одержал австрийский певец Томас Нойвирт, известный под сценическим именем Кончита Вурст. Тогда Вурст выступил в образе "женщины с бородой", что вызвало неоднозначную реакцию в СМИ. Немецкие издания называли триумф Вурст "победой толерантности".

2015 год

В этом году Украина отказалась от выступления на песенном конкурсе. Тогда Национальная телекомпания Украины, в двусторонней договоренности с Европейским вещательным союзом, решила отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2015". Такое решение принято в связи со сложной ситуацией в стране, необходимостью экономить и переходом на общественное вещание.

2016 год

После года отсутствия, Украина возвращается на конкурс, причем сразу с победой. Национальная общественная телерадиокомпания Украины провела национальный отбор совместно с украинским телеканалом "СТБ", по итогам которого Украину на песенном конкурсе представила певица Джамала с песней "1944". Джамала в финале "Евровидения" заняла первое место, набрав 534 балла.

К слову, песня "1944" была посвящена трагическим событиям прошлого, в частности депортации крымскотатарского народа. Новость о победе Джамалы появилась на страницах европейской прессы из-за возможной политической нагрузки песни.

Первый заместитель председателя комитета госдумы рф по информационной политике вадим деньгин высказал пожелание, чтобы Европейский вещательный союз не допустил песню певицы к конкурсу.

Так называемый вице-премьер-министр крымского правительства руслан бальбек назвал песню политической спекуляцией украинской власти, которая имеет целью навязать европейцам "искусственно созданный образ о якобы преследовании крымских татар в российском Крыму.

Так называемый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов также назвал песню "заполитизированной".

Однако 9 марта 2016 года ЕМС подтвердила, что ни название песни, ни ее слова не содержат политического высказывания и не нарушают правил Евровидения.

В основном, под сомнение победы Джамалы ставили россияне.

Также стоит отметить, что британское издание The Guardian составило список лучших победных песен в истории Евровидения и поместило хит украинской певицы Джамалы "1944" на третье место.

Первое место заняла группа ABBA с песней Waterloo, которая принесла победу Швеции в международном песенном конкурсе в 1974 году.

2017 год

Благодаря победе Джамалы в прошлом году, Украина принимала песенный конкурс у себя, где нашу страну представляла группа "O.Torvald". Тогда группа заняла 24 место из 26 конкурсантов, что стало худшим результатом Украины за всю историю ее участия в конкурсе.

2018 год

В этом году Украину представлял представлял представлял Melovin с песней "Under the Ladder". Оценки зрителей отличились от оценок экспертного жюри, Украина получила 119 баллов от зрителей и заняла 7 место. По общим результатам голосования в финале Mélovin занял 17 место.

2019 год

Очередной скандал. В феврале UA: Суспільне мовлення провело национальный отбор совместно с украинским телеканалом "СТБ", по итогам которого с песней "Siren Song" победила певица Maruv, которая известна своими пророссийскими взглядами, из-за чего и было отменено ее выступление на "Евровидении".

В частности, в начале 2019 года стало известно, что Maruv гастролировала в россии после начала российско-украинской войны. Она сообщила, что группа продолжает выступать в россии, поскольку таким образом она "несет мир" и что "кто-то берется за оружие, а кто-то - за музыку.

Впоследствии, во время финала Нацотбора, в ответ на вопрос ведущего Maruv сказала: "Нельзя всю россию судить по президенту. Ведь в россии четыре миллиона человек. Или четыре миллиарда". В ответ Сергей Притула сказал: "Четыре миллиарда - это мечта их президента, а четыре миллиона - мечта всех украинцев". Такая позиция певицы вызвала осуждение в украинском обществе.

25 февраля Maruv отказалась подписывать договор с НОТУ на участие в конкурсе "Евровидение" поскольку ее не устраивали условия договора. По словам певицы, эти условия перед участием в отборочном конкурсе с ней не обсуждались. По соглашению, каждая импровизация во время выступления на конкурсе и интервью во время конкурса должны были согласовываться с официальным вещателем. По утверждению Maruv, невыполнение требований договора должно было приводить к штрафам. Одним из ключевых условий НОТУ было требование "не гастролировать на территории рф, начиная с даты подписания договора и заканчивая тремя месяцами после завершения конкурса"

Таким образом, Maruv, а также группы, которые заняли 2,3 и 4 места отказались от участия в песенном конкурсе, и Украина решила вообще отказалась от участия.

2020 и 2021 год

В 2020 году Украину на "Евровидении" должна была представлять группа Go_A с песней "Соловей". Однако, из-за пандемии пандемии COVID-19 конкурс был отменен. В следующем году группа все же представила Украину на "Евровидении", но изменила песню. Группа выступила с песней "Шум", с которой и заняла 5 место.

2022 год

Этот год стал для Украины самым трагическим за всю историю независимости. 24 февраля российские войска начали широкомасштабное вторжение в Украину и украинцам было не до "Евровидения".

Отметим, что Национальный отбор прошел за 12 дней до вторжения рф. За право представить Украину на конкурсе боролись 8 участников. Победу одержала Алина Паш. Однако из-за подделки ею документов, необходимых для участия в конкурсе, она была дисквалифицирована. Паш обвиняли в выступлениях в россии и оккупированном Крыму.

Причем Паш якобы пересекала авиапространство оккупированного Крыма. То есть, попадала в Крым незаконным способом, поскольку по законодательству Украины, на территорию оккупированного Крыма можно попасть только пересекая границу с материковой территории, а не со стороны россии.

16 февраля Алина Паш объявила, что отказывается от участия в "Евровидении-2022" Оргкомитет Нацотбора заявил, что исполнительница была дисквалифицирована из-за нарушения законов Украины и правил конкурса.

"Я гражданка Украины, я придерживаюсь законов Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история - это совсем не то, что я закладывала в свою песню... Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль", - написала тогда в Instagram Алина Паш.

Зато Украину представила группа "Kalush Orchestra" с песней "Стефания", которая и заняла первое место. В финале "Евровидения-2022" группа Kalush Orchestra призвала немедленно спасти Мариуполь, в частности, "Азовсталь".

После номера солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!".

Тогда Олег Псюк во время пресс-конференции заявил, что не боялся дисквалификации на Евровидении-2022 из-за своего призыва со сцены помочь заблокированным людям на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Стремление привлечь внимание мирового сообщества к ситуации для группы было важнее.

Защитники Мариуполя, полк "Азов", который оборонял "Азовсталь" 86 дней, поблагодарил украинскую музыкальную группу Kalush Orchestra за слова поддержки со сцены песенного конкурса "Евровидение"

Позже Kalush Orchestra и Сергей Притула продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900 тыс. долларов на благотворительном аукционе. Организаторы конкурса заявили, что группа "Kalush Orchestra" получат новый хрустальный кубок вместо трофея победителя, который продали во время аукциона в поддержку Вооруженных сил Украины.

2023 год

В этом году Украина должна была принимать песенный конкурс "Евровидение" у себя, но из-за войны, конкурс был проведен в Ливерпуле. Нашу страну представила группа TVORCHI с песней "Heart of Steel", где заняла 6 место.

Подводя итоги, можно сказать, что Украина, не смотря на ряд скандалов, которые сопровождали Нацотбор и сами выступления, представила на Евровидении множество ярких номеров, которые по достоинству оценили члены жури и зрители.

УНН решил поинтересоваться у читателей, какие ожидания от "Евровидения" у них в этом году. Сможет ли дуэт исполнительниц одержать победу в песенном конкурсе?