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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине 19 декабря: где ожидать мокрый снег и до +11°C

Погода в Украине 19 декабря: где ожидать мокрый снег и до +11°C

Киев  •  УНН

 • 674 просмотра

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В Украине 19 декабря ожидается преимущественно теплая погода с температурой от 0°C до +11°C. На востоке возможны осадки в виде мокрого снега, остальная территория - без существенных осадков.

19 декабря в Украине погода будет преимущественно теплой с облачностью и прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве, Львове, Одессе, Донецке и Симферополе температура будет колебаться от +5°C до +11°C, без осадков. В Харькове и Луганске на территории востока страны возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, с температурой от 0°C до +2°C.

На большей части территории Украины будет удерживаться теплая погода, при этом средняя дневная температура будет находиться в пределах +1°C до +5°C. Погода в Украине в течение дня ожидается стабильной, с минимальными осадками, лишь на севере и востоке местами возможны слабые дожди и мокрый снег.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в целом ситуация с погодой будет благоприятной для передвижения и активностей на открытом воздухе.

Сильный ветер и гололедица: какая погода нас ожидает 16 декабря15 дек. 2024, 13:55 • 28489 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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