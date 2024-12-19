Погода в Украине 19 декабря: где ожидать мокрый снег и до +11°C
Киев • УНН
В Украине 19 декабря ожидается преимущественно теплая погода с температурой от 0°C до +11°C. На востоке возможны осадки в виде мокрого снега, остальная территория - без существенных осадков.
19 декабря в Украине погода будет преимущественно теплой с облачностью и прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В Киеве, Львове, Одессе, Донецке и Симферополе температура будет колебаться от +5°C до +11°C, без осадков. В Харькове и Луганске на территории востока страны возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, с температурой от 0°C до +2°C.
На большей части территории Украины будет удерживаться теплая погода, при этом средняя дневная температура будет находиться в пределах +1°C до +5°C. Погода в Украине в течение дня ожидается стабильной, с минимальными осадками, лишь на севере и востоке местами возможны слабые дожди и мокрый снег.
Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в целом ситуация с погодой будет благоприятной для передвижения и активностей на открытом воздухе.
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