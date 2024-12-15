Сильный ветер и гололедица: какая погода нас ожидает 16 декабря

В столице ожидаются порывы ветра до 28 м/с, гололедица и мокрый снег с дождем 16 декабря. Пишет УНН со ссылкой на КГГА.

В Киеве ночью 16 декабря прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с и гололедица, днем - сильный ветер с порывами 25-28 м/с.

По данным Укргидрометцентра, завтра в столице будет облачная погода. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем - умеренный снег с дождем. Температура воздуха ночью около 0°, днем от +3° до +5°.

Специалисты советуют во время сильного ветра закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть, избегать близости к рекламным конструкциям, линиям электропередачи, большим деревьям и не оставлять автомобили рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам - осторожно передвигаться и использовать фликеры в темное время суток для лучшей видимости.

Напомним

Уже завтра начнут действовать новые графики отключений электроэнергии, которые предусматривают ряд изменений. УНН собрал информацию о нововведениях, чтобы понять, что изменится.