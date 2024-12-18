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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Киев  •  УНН

 • 33173 просмотра

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На станции «Академик Вернадский» появились первые новорожденные пингвины. Возле лаборатории по исследованию геокосмоса уже насчитывается около десятка пингвинят.

Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» поделились первым видео новорожденных пингвинов в Facebook, пишет УНН.

Детали

На видео видно пару первенцев, которая появилась на свет возле лаборатории по исследованию геокосмоса. По дороге к рабочему месту детей сняла геофизик 29-й УАЭ Анна Соина.

Сейчас на острове Галиндез, где расположена станция «Академик Вернадский», уже около десятка новорожденных пингвинят. Большинство - как раз возле упомянутой лаборатории

- указано в заметке.
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На острове Галиндези преобладают субантарктические пингвины, сейчас их количество насчитывает около 4 тысяч пингвинов, а в конце прошлого сезона насчитано было рекордные 7 тысяч.

Напомним,

 Украинские полярники показали видео, как пингвины воруют камни и рассказали - зачем.

Алина Волянская

Алина Волянская

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