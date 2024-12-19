«Переходить к дипломатии» - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

Президент Владимир Зеленский отметил готовность сделать все возможное, чтобы усилить позиции Украины в следующем 2025 году, подчеркнув, что «будем делать все, чтобы в следующем году получилось нам быть сильными и уже переходить к дипломатии, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Будем делать все, чтобы в следующем году получилось нам быть сильными и уже переходить к дипломатии. Если честно, я не верю, что путин хочет завершения войны, поэтому будем разбираться. В любом случае с нашей стороны мы сделаем все, чтобы закончить эту войну справедливо для нас, для Украины - сказал Зеленский.

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Не все выполнено, чтобы сказать, что Украина сильна для дипломатических шагов, направленных на завершение войны, поскольку не все выполнено из ее «плана победы», представленного партнерам осенью этого года, ответил Президент о готовности Киева к возможным переговорам с Россией

«Усиление нашей армии, усиление нашей экономики. По экономике - мне кажется, партнеры сделали важные шаги... Мы обеспечены финансово на следующий год. Считаю, что это также усиливает Украину. Но не все выполнено, чтобы сказать, что Украина сильна для тех или иных дипломатических шагов», - рассказал Президент в Брюсселе.

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