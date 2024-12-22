Польша готова сбивать российские ракеты только в случае угрозы для своей территории - министр обороны

Польша готова сбивать над своей территорией российские ракеты, но «при определенных условиях», рассказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью «Голосу Америки», пишет УНН.

Мы подготовили систему ПВО, у нас также есть усиленная ПВО. Речь идет об аэропорте Жешув, который передается под охрану НАТО. Наши союзники Америка, Британия, Германия, Норвегия и другие страны защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты

Он отметил, что речь идет о другой ситуации, когда речь идет о сбивании целей над украинским пространством. Он подчеркнул, что нет единого решения НАТО по этому поводу. И подчеркнул, что Польша будет защищать свою территорию».

Очень часто мы приводим в готовность наши F-16, чтобы действовать соответственно, если будет опасность для Польши для защиты нашей территории». Не было такого случая, когда бы ракета была нацелена на цель на польской территории, но да, на прошлой неделе польские F-16 взлетели и были готовы защищать территорию у границы,