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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сикорский о возможности сбивать российские ракеты: это вопрос договоренностей и обсуждения союзников

Сикорский о возможности сбивать российские ракеты: это вопрос договоренностей и обсуждения союзников

Киев  •  УНН

07:12 • 5850 просмотра

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Глава МИД Польши Сикорский обсудил запрос Украины относительно сбивания российских ракет до входа в польское воздушное пространство. Вопрос может быть вынесен на обсуждение с союзниками НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, говоря о возможности сбивать российские ракеты, заявил, что это вопрос договоренностей и обсуждения союзников, и возможно он будет включен в повестку дня переговоров министров НАТО на следующей неделе. Об этом он сказал в интервью TVN24, пишет УНН.  

Детали

Сикорского спросили о возможности сбивать российские ракеты, которые летят в сторону Польши, еще до того, как они зайдут на ее территорию, о чем просит Президент Украины Владимир Зеленский.

"Эта дискуссия о том, где начинается и где заканчивается право на самооборону. Имеем ли мы право сбивать такую ракету только тогда, когда она уже над нашей территорией? Тогда в этом нет никакого сомнения, только то, что тогда может произойти то, что произошло в Пшеводуве. Останки такой ракеты могут нанести вред, ранить или убить кого-то", - указал Сикорский.

Он сказал, что по этому украинскому запросу "можно иметь честные разногласия во мнениях".

"Это вопрос договоренностей и обсуждения наших союзников. У нас новый Генсек НАТО. На следующей неделе состоится очередная встреча министров НАТО. Возможно, этот вопрос будет включен (в повестку дня переговоров - ред.)", - отметил Сикорский.

Сикорский назвал условие, при котором Польша может сбивать российские ракеты над Украиной7 сентября 2024, 00:04 • 104822 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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