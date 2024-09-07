Сикорский назвал условие, при котором Польша может сбивать российские ракеты над Украиной

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр иностранных дел Польши считает, что страна имеет право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают АЭС. Это личное мнение Сикорского, официальных решений не принято.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что считает, что Польша имеет право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям. Сикорского в интервью Би-би-си спросили, где для Польши проходят «красные линии» в отношении России и Украины и имеет ли Польша право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, передает УНН.

Детали

«Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет», - отметил министр.

Ведущая переспросила: «То есть вы говорите, что можете представить себе время, когда тяжелая техника в Польше будет сбивать боеприпасы на территории Украины, которые не пересекли вашу границу?».

«Это моя личная точка зрения, что юридически у нас было бы право на самооборону. Но никаких решений об этом не принимали», - сказал Сикорский.

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