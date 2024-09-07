Сикорский назвал условие, при котором Польша может сбивать российские ракеты над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что считает, что Польша имеет право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям. Сикорского в интервью Би-би-си спросили, где для Польши проходят «красные линии» в отношении России и Украины и имеет ли Польша право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, передает УНН.

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«Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет», - отметил министр.

Ведущая переспросила: «То есть вы говорите, что можете представить себе время, когда тяжелая техника в Польше будет сбивать боеприпасы на территории Украины, которые не пересекли вашу границу?».

«Это моя личная точка зрения, что юридически у нас было бы право на самооборону. Но никаких решений об этом не принимали», - сказал Сикорский.

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