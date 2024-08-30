Глава Пентагона и министр обороны Польши обсудили военную помощь Украине

Министр обороны США Ллойд обсудил военную помощь Украине со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона 29 августа, передает УНН.

Остин отметил постоянный вклад Польши в возглавляемую США Контактную группу по обороне Украины. Как отмечается, Польша в Контактной группе - ведущая страна, контролирующая коалицию по бронетехнике и маневренным возможностям, направленную на поддержку краткосрочных и долгосрочных потребностей Украины в безопасности.

Польша всегда понимала, что выбранная путиным война в Украине угрожает нашей общей безопасности Соединенные Штаты и Польша, а также наши союзники и партнеры вместе выступают за свободную и суверенную Украину - заявил Остин.

Он добавил, что вклад Польши в предоставление жизненно важной логистической поддержки и помощи в обеспечении безопасности стал ключевым фактором способности Украины защитить себя от продолжающегося нападения россии.

Остин также высоко оценил усилия Польши по модернизации и совершенствованию своих вооруженных сил.

Косиняк-Камыш отметил, что американо-польские отношения продолжают достигать новых высот, поскольку две страны совместно работают над решением растущих проблем безопасности.

"В быстро меняющемся мире вызовы безопасности становятся все более противоречивыми, сложными и взаимосвязанными", - сказал он, добавив, что, кроме войны россии в Украине, Польша также сталкивается с растущей угрозой враждебных действий в соседней беларуси.

Дополнение

6 сентября министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Это будет 24-е заседание в формате "Рамштайн", предыдущее состоялось 13 июня.