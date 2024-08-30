Глава Пентагону і міністр оборони Польщі обговорили військову допомогу Україні

Міністр оборони США Ллойд обговорив військову допомогу Україні зі своїм польским колегою Владиславом Косіняком-Камишем. Про це повідомила пресслужба Пентагону 29 серпня, передає УНН.

Остін відзначив постійний внесок Польщі в очолювану США Контактну групу з оборони України. Як зазначається, Польща в Контактній групі - провідна країна, що контролює коаліцію з бронетехніки і маневрених можливостей, спрямовану на підтримку короткострокових і довгострокових потреб України в безпеці.

Польща завжди розуміла, що обрана путіним війна в Україні загрожує нашій спільній безпеці Сполучені Штати і Польща, а також наші союзники і партнери разом виступають за вільну і суверенну Україну