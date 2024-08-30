Глава Пентагону і міністр оборони Польщі обговорили військову допомогу Україні
Київ • УНН
Міністри оборони США та Польщі обговорили підтримку України в Контактній групі. Остін відзначив внесок Польщі у логістичну та безпекову допомогу Україні, а також модернізацію польських збройних сил.
Міністр оборони США Ллойд обговорив військову допомогу Україні зі своїм польским колегою Владиславом Косіняком-Камишем. Про це повідомила пресслужба Пентагону 29 серпня, передає УНН.
Остін відзначив постійний внесок Польщі в очолювану США Контактну групу з оборони України. Як зазначається, Польща в Контактній групі - провідна країна, що контролює коаліцію з бронетехніки і маневрених можливостей, спрямовану на підтримку короткострокових і довгострокових потреб України в безпеці.
Польща завжди розуміла, що обрана путіним війна в Україні загрожує нашій спільній безпеці Сполучені Штати і Польща, а також наші союзники і партнери разом виступають за вільну і суверенну Україну
Він додав, що внесок Польщі в надання життєво важливої логістичної підтримки та допомоги в гарантуванні безпеки став ключовим фактором здатності України захистити себе від триваючого нападу росії.
Остін також високо оцінив зусилля Польщі з модернізації та вдосконалення своїх збройних сил.
Косіняк-Камиш зазначив, що американсько-польські відносини продовжують досягати нових висот, оскільки дві країни спільно працюють над вирішенням зростаючих проблем безпеки.
"У світі, що швидко змінюється, виклики безпеці стають дедалі суперечливішими, складнішими і взаємопов'язаними", - сказав він, додавши, що, окрім війни росії в Україні, Польща також стикається зі зростаючою загрозою ворожих дій у сусідній білорусі.
Доповнення
6 вересня міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Це буде 24-те засідання у форматі "Рамштайн", попереднє відбулося 13 червня.