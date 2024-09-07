Сікорський назвав умову, за якої Польща може збивати російські ракети над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вважає, що Польща має право збивати російські ракети в українському повітряному просторі, якщо вони загрожують атомним електростанціям. Сікорського в інтерв'ю Бі-бі-сі запитали, де для Польщі проходять "червоні лінії" щодо Росії та України і чи має Польща право збивати російські ракети в українському повітряному просторі, передає УНН.

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"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми маємо допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - зазначив міністр.