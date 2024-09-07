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Сікорський назвав умову, за якої Польща може збивати російські ракети над Україною

Київ • УНН

 • 104955 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі вважає, що країна має право збивати російські ракети в українському повітряному просторі, якщо вони загрожують АЕС. Це особиста думка Сікорського, офіційних рішень не ухвалено.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вважає, що Польща має право збивати російські ракети в українському повітряному просторі, якщо вони загрожують атомним електростанціям. Сікорського в інтерв'ю Бі-бі-сі запитали, де для Польщі проходять "червоні лінії" щодо Росії та України і чи має Польща право збивати російські ракети в українському повітряному просторі, передає УНН.

Деталі

"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми маємо допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - зазначив міністр.

Ведуча перепитала: "Тобто ви кажете, що можете уявити собі час, коли важка техніка в Польщі збиватиме боєприпаси на території України, які не перетнули ваш кордон?".

"Це моя особиста точка зору, що юридично в нас було б право на самооборону. Але жодних рішень про це не ухвалювали", - сказав Сікорський.

Глава Пентагону і міністр оборони Польщі обговорили військову допомогу Україні30.08.24, 11:41 • 21652 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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