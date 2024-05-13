Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении

Представительницы Украины на "Евровидении-2024" Jerry Heil и alyona alyona 12 мая выпустили еще один совместный трек под названием "Подоляночка" (Get Up). Об этом исполнительница Jerry Heil сообщила в своем Instagram, передает УНН.

Детали

Как пишет Jerry Heil, перед участием в национальном отборе на конкурс "Евровидение" певицы выбирали между двумя вариантами - Teresa & Maria и "Подоляночка".

Известно, что они выбрали первую песню, с которой победили в отечественном шоу и представили Украину на международной сцене в Мальме, где заняли третье место.

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