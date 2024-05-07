"Євробачення-2024": голова української делегації розповіла, як alyona alyona & Jerry Heil готуються до конкурсу

Українська команда на Євробаченні активно готується до свого виступу у півфіналі конкурсу - alyona alyona & Jerry Heil вже взяли участь у двох сценічних та двох генеральних репетиціях. Про це в телемарафону заявили голова української делегації "Євробачення" Оксана Скибінська, передає УНН.

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Скибінська розповіла, що українці співачки вже провели дві сценічні репетиції та долучились до двох генеральних репетицій.

Ми тут вже цілий тиждень. У нас відбулось вже дві сценічні репетиції - під час яких була змоги випробувати постановку, звучання пісні на шведській сцені, побачити всі технічні аспекти, над якими продовжується робота. Вчора у нас відбулось дві генеральні репетиції alyona alyona & Jerry Heil виходили на сцену під час денного генерального прогону та увечері коли голосували жюрі. Насправді насичений був день

За її словами, сьогодні ще має відбутись "денний генеральний прогон" - остання репетиція напередодні страту півфіналу "Євробачення-2024".

Перший півфінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати

Сьогодні збираємо енергію - тому, що чекає не менш важливий день. Зараз у нас попереду денний генеральний прогон. Це вже така крайня репетиція перед півфіналом. Ну а ввечері акумулюємо енергію і дуже сподіваємося на моральну підтримку українців

Доповнення

Вона також розповіла, що частина українців, які живуть за кордоном, можуть голосувати за українських представниць вже зараз. Натомість глядачам з України доведеться чекати до вечора, аби мати змогу підтримати alyona & Jerry Heil.

Нововведенням цьогорічного Євробачення є те, що голосуватимуть у півфіналі саме глядачі, а голоси жюрі є суто резервними. Тож глядачі, які розпочали голосувати ще минулої доби в решті світу, тобто не в країнах учасницях, вже можуть голосувати. Якщо є українці за кордоном, які нас дивляться і хочуть підтримати alyona & Jerry Heil вони вже можуть це зробити на сайті Євробачення. А всі ж українці, які дивитимуться трансляцію сьогодні - зможуть голосувати за допомогою SMS вже цього вечора