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"Євробачення-2024": голова української делегації розповіла, як alyona alyona & Jerry Heil готуються до конкурсу

"Євробачення-2024": голова української делегації розповіла, як alyona alyona & Jerry Heil готуються до конкурсу

Київ • УНН

 • 116462 перегляди

Українська команда Євробачення, alyona alyona & Jerry Heil, провели дві сценічні репетиції та дві генеральні, в тому числі одну, на якій голосувало журі, активно готуючись до виступу у півфіналі конкурсу.

Українська команда на Євробаченні активно готується до свого виступу у півфіналі конкурсу - alyona alyona & Jerry Heil вже взяли участь у двох сценічних та двох генеральних репетиціях. Про це в телемарафону заявили голова української делегації "Євробачення" Оксана Скибінська, передає УНН.

Деталі 

Скибінська розповіла, що українці співачки вже провели дві сценічні репетиції та долучились до двох генеральних репетицій. 

Ми тут вже цілий тиждень. У нас відбулось вже дві сценічні репетиції - під час яких була змоги випробувати постановку, звучання пісні на шведській сцені, побачити всі технічні аспекти, над якими продовжується робота. Вчора у нас відбулось дві генеральні репетиції alyona alyona & Jerry Heil виходили на сцену під час денного генерального прогону та увечері коли голосували жюрі. Насправді насичений був день

- зауважила голова української делегації "Євробачення".

За її словами, сьогодні ще має відбутись "денний генеральний прогон" - остання репетиція напередодні страту півфіналу "Євробачення-2024".

Перший півфінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати07.05.24, 11:29 • 130443 перегляди

Сьогодні збираємо енергію - тому, що чекає не менш важливий день. Зараз у нас попереду денний генеральний прогон. Це вже така крайня репетиція перед півфіналом. Ну а ввечері акумулюємо енергію і дуже сподіваємося на моральну підтримку українців 

- заявила Скибінська.

Доповнення

Вона також розповіла, що частина українців, які живуть за кордоном, можуть голосувати за українських представниць вже зараз. Натомість глядачам з України доведеться чекати до вечора, аби мати змогу підтримати alyona & Jerry Heil.

Нововведенням цьогорічного Євробачення є те, що голосуватимуть у півфіналі саме глядачі, а голоси жюрі є суто резервними. Тож глядачі, які розпочали голосувати ще минулої доби в решті світу, тобто не в країнах учасницях, вже можуть голосувати. Якщо є українці за кордоном, які нас дивляться і хочуть підтримати alyona & Jerry Heil вони вже можуть це зробити на сайті Євробачення. А всі ж українці, які дивитимуться трансляцію сьогодні - зможуть голосувати за допомогою SMS вже цього вечора

- пояснила голова української делегації "Євробачення".

Нагадаємо

alyona alyona & Jerry Heil оголосили, що постановницею номера України на головній сцені Європи стала найвідоміша українська режисерка у світі - Таню Муіньо.

Радість перемог і гіркота поразок: як Україна виступала на "Євробаченні"06.05.24, 19:25 • 121392 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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