"Евровидение-2024": глава украинской делегации рассказала, как alyona alyona & Jerry Heil готовятся к конкурсу

Украинская команда на Евровидении активно готовится к своему выступлению в полуфинале конкурса - alyona alyona & Jerry Heil уже приняли участие в двух сценических и двух генеральных репетициях. Об этом в телемарафона заявили глава украинской делегации "Евровидения" Оксана Скибинская, передает УНН.

Детали

Скибинская рассказала, что украинцы певицы уже провели две сценические репетиции и присоединились к двум генеральным репетициям.

Мы здесь уже целую неделю. У нас состоялось уже две сценические репетиции - во время которых была возможность испытать постановку, звучание песни на шведской сцене, увидеть все технические аспекты, над которыми продолжается работа. Вчера у нас состоялось две генеральные репетиции alyona alyona & Jerry Heil выходили на сцену во время дневного генерального прогона и вечером когда голосовали жюри. На самом деле насыщенный был день - отметила глава украинской делегации "Евровидения".

По ее словам, сегодня еще должен состояться "дневной генеральный прогон" - последняя репетиция накануне полуфинала "Евровидения-2024".

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Сегодня собираем энергию - потому, что предстоит не менее важный день. Сейчас у нас впереди дневной генеральный прогон. Это уже такая крайняя репетиция перед полуфиналом. Ну а вечером аккумулируем энергию и очень надеемся на моральную поддержку украинцев - заявила Скибинская.

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Она также рассказала, что часть украинцев, которые живут за рубежом, могут голосовать за украинских представительниц уже сейчас. Зато зрителям из Украины придется ждать до вечера, чтобы иметь возможность поддержать alyona alyona & Jerry Heil.

Нововведением нынешнего Евровидения является то, что голосовать в полуфинале будут именно зрители, а голоса жюри являются сугубо резервными. Поэтому зрители, которые начали голосовать еще за прошедшие сутки в остальном мире, то есть не в странах участницах, уже могут голосовать. Если есть украинцы за рубежом, которые нас смотрят и хотят поддержать alyona alyona & Jerry Heil. они уже могут это сделать на сайте Евровидения. А все же украинцы, которые будут смотреть трансляцию сегодня - смогут голосовать с помощью SMS уже в этот вечер - объяснила глава украинской делегации "Евровидения".

Напомним,

alyona alyona & Jerry Heil объявили, что постановщицей номера Украины на главной сцене Европы стала самый известный украинский режиссер в мире - Таню Муиньо.

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