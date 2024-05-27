Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

Украинская певица Джамала рассказала о рождении своего третьего ребенка. Мальчика назвали Алим. Об этом артистка сообщила в соцсети Instagram, передает УНН.

"Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду / Тенью в жаркий день / В холод стану домом / Я тебя согрею солнцем / Светлым лучом, огнем / Люблю", - написала Джамала.

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Джамала еще имеет двух сыновей - Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.

Она объявила о своей третьей беременности 3 февраля, в день финала Национального отбора на Евровидение 2024.

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