Джамала оголосила про третю вагітність у день фіналу Національного відбору на Євробачення 2024

Українська співачка та суддя Нацвідбору на "Євробачення-2024" Джамала у день фіналу Нацвідбору оголосила про третю вагітність, передає УНН.

"При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов!" - повідомила Джамала в Instagram.

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Джамала вже має двох синів - Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.

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