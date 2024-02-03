Джамала оголосила про третю вагітність у день фіналу Національного відбору на Євробачення 2024
Київ • УНН
Джамала оголосила про третю вагітність у день фіналу Національного відбору на Євробачення 2024. Співачка вже має двох синів - Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.
Українська співачка та суддя Нацвідбору на "Євробачення-2024" Джамала у день фіналу Нацвідбору оголосила про третю вагітність, передає УНН.
"При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов!" - повідомила Джамала в Instagram.
Додамо
Джамала вже має двох синів - Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.
Євробачення 2024: коли й де дивитися фінал Нацвідбору03.02.24, 15:59 • 32082 перегляди