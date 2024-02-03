Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 2024

Украинская певица и судья Нацотбора на "Евровидение-2024" Джамала в день финала Нацотбора объявила о третьей беременности, передает УНН.

"В ожидании. Это настолько глубоко... и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. Имею в себе Надежду, Веру и огромную Любовь!" - сообщила Джамала в Instagram.

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Джамала уже имеет двух сыновей - Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.

Евровидение 2024: когда и где смотреть финал Нацотбора