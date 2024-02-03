Евровидение 2024: когда и где смотреть финал Нацотбора

За полчаса до финала Национального отбора, в 17:30 3 февраля, начнется трансляция предшоу. В нем ведущая видеоблога Евровидения Украина Анна Тульева поделится закулисными подробностями подготовки к финалу.

Общественное вещание будет транслировать Национальный отбор на Евровидение-2024 на телевидении, диджитале и радио.

Следите за трансляцией финала начиная с 18:00:

- на телеканале Суспільне Культура;

- ютуб-канале Евровидения Украина с эксклюзивным бэкстейджем от Анны Тульевой;

- на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине;

- фейсбук-страницах Супільного и Евровидения Украина;

- слушайте на Радио Проминь с комментариями Анны Заклецкой и Дмитрия Захарченко;

- смотрите на английском языке на ютуб-каналах Евровидение Украина и Eurovision Song Contest, комментировать будут ведущие Радио Проминь Виктория Крюкова и Денис Денисенко;

- также смотрите в приложении Дія, выбрав Дія.ТВ и канал Суспільне Культура HD.

Финал Национального отбора на Евровидение-2024 впервые будет сопровождаться переводом на жестовом языке.

Как голосовать за фаворита

Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

В этом году зрительское онлайн-голосование уже второй раз состоится в мобильном приложении Дія. Принять участие в опросе смогут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого потребуется зайти в приложение Дія, в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из 11 финалистов. О начале и окончании голосования в эфире Суспільне Культура зрителей сообщат ведущие шоу.

Порядок выступлений участников в финале Национального отбора определила жеребьевка:

1. ЯКТАК - "Лалала"

2. ИНГРЕТ - "Хранитель"

3. NAZVA - "Славянский английский"

4. ANKA - "Палала"

5. Древо - "Бесконечная цепь"

6. alyona alyona & Jerry Heil - "Тереза & Мария"

7. МЕЛОВИН - "МЕЧТАТЕЛЬ"

8. SKYLERR - "Время идет"

9. Ziferblat - "Место, которое я называю домом"

10. ЯГОДЫ - "Цунамия"

11. НАХАБА - "СТАКАНЫ"