Евровидение 2024: когда и где смотреть финал Нацотбора

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  133424 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  213618 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  230921 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  200449 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  199920 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  184986 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  154504 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  158443 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  172536 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170597 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евровидение 2024: когда и где смотреть финал Нацотбора

Финал Национального отбора Украины на Евровидение 2024 состоится 3 февраля в 18:00 и будет транслироваться на телевидении, радио и цифровых платформах.

Культура •   •  3423 просмотра
Евровидение 2024: когда и где смотреть финал Нацотбора

Застройщик заселил людей в ЖК возле высоковольтных линий - ДТЭК прокомментировал индицент в Одесской области

Жители одесского жилого комплекса "Виа Рома" вынуждены платить по промышленным тарифам из-за того, что застройщик не подключил комплекс к электросети должным образом, как того требует закон.

Общество •   •  6546 просмотра
Застройщик заселил людей в ЖК возле высоковольтных линий - ДТЭК прокомментировал индицент в Одесской области

Зеленский отметил воинов ГУР за поражение ракетного корабля "ивановец" и вручил награды

Президент Зеленский вручил высокие государственные награды военнослужащим Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые уничтожили российский ракетный катер "ивановец" благодаря сложной операции с использованием морских беспилотников.

Война •   •  9604 просмотра
Зеленский отметил воинов ГУР за поражение ракетного корабля "ивановец" и вручил награды

Угрожал въехать в здание колледжа на авто со взрывчаткой: в рф задержали студента

По сообщениям Telegram-каналов, 18-летний студент из московской области был задержан за то, что угрожал въехать на начиненном взрывчаткой автомобиле в здание своего колледжа, чтобы снять стресс.

Новости Мира •   •  7209 просмотра
Угрожал въехать в здание колледжа на авто со взрывчаткой: в рф задержали студента

Санный спорт: украинский дуэт завершает сезон на первом месте в зачете юниорского Кубка мира

Украинский двухместный экипаж в составе Наташи Хитренко и Виктории Коваль завершил сезон на первом месте в общем зачете юниорского чемпионата мира 2023/24.

Спорт •   •  7577 просмотра
Санный спорт: украинский дуэт завершает сезон на первом месте в зачете юниорского Кубка мира

В Кривом Роге всем обесточенным после ночной атаки рф вернули свет

В Кривом Роге восстановлено электроснабжение всех потребителей после ночного обстрела со стороны рф, который привел к перебоям с электричеством.

Война •   •  12692 просмотра
В Кривом Роге всем обесточенным после ночной атаки рф вернули свет

Цены на какао-бобы достигли 46-летнего максимума

На этой неделе фьючерсы на какао выросли до самого высокого уровня за последние 46 лет, достигнув более $5000 за тонну.

Экономика •   •  10735 просмотра
Цены на какао-бобы достигли 46-летнего максимума

Украина потопила пятую часть черноморского флота рф - эксперт

Украинские силы обороны потопили 20% черноморского флота россии с начала войны, уничтожив 13 кораблей, включая крейсер "москва", согласно анализу открытых источников.

Война •   •  12831 просмотра
Украина потопила пятую часть черноморского флота рф - эксперт

"Хочешь мира - готовься к войне": глава дипломатии ЕС призвал союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины

Глава дипломатии Европейского Союза призвал союзников увеличить военные расходы на поддержку Украины.

Война •   •  17450 просмотра
"Хочешь мира - готовься к войне": глава дипломатии ЕС призвал союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины

В энгельсе в рф расстреляли командира экипажа Ту-95 - ГУР

По данным украинской разведки, в российском городе энгельс был расстрелян пилот российского стратегического бомбардировщика Ту-95.

Война •   •  14873 просмотра
В энгельсе в рф расстреляли командира экипажа Ту-95 - ГУР