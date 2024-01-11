"Євробачення-2024": оголошено порядок виступів у фіналі Національного відбору
Київ • УНН
Визначено порядок виступів у Національному відборі на Євробачення 2024; фінал 3 лютого, журі та громадськість вирішать, хто поїде від України.
У четвер 11-го січня відбулося жеребкування, яким було визначено порядок виступів учасників Національного відбору на Євробачення 2024.. Про це повідомляє Суспільне Мовлення, передає УНН.
ДеталіСьогодні після проведеного жеребкування, було оголошено порядок виступів артистів у фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2024":
1. YAKTAK — "Lalalaм"
2. INGRET —"Keeper"
3. NAZVA — "Slavic English"
4 . ANKA — "Палала"
5. Drevo — "Endless chain"
6. alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"
7. MÉLOVIN — "DREAMER"
8. SKYLERR — "Time is running out"
9. Ziferblat — "Place I Call Home"
10. YAGODY — "Tsunamia"
11. NAHABA — "GLASSS"
Додамо
3 лютого 2024 року відбудеться фінал Національного відбору. За правилами пісенного конкурсу переможця, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2024", визначать за допомогою результатів голосування журі та глядачів. Своєю чергою українці визначать склад журі голосуванням в Інтернеті.
Українці вперше зможуть обрати фіналіста нацвідбору на Євробачення-2024 у "Дії"15.12.23, 11:05 • 27728 переглядiв