"Євробачення-2024": оголошено порядок виступів у фіналі Національного відбору

У четвер 11-го січня відбулося жеребкування, яким було визначено порядок виступів учасників Національного відбору на Євробачення 2024.. Про це повідомляє Суспільне Мовлення, передає УНН.

ДеталіСьогодні після проведеного жеребкування, було оголошено порядок виступів артистів у фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2024":

1. YAKTAK — "Lalalaм"

2. INGRET —"Keeper"

3. NAZVA — "Slavic English"

4 . ANKA — "Палала"

5. Drevo — "Endless chain"

6. alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"

7. MÉLOVIN — "DREAMER"

8. SKYLERR — "Time is running out"

9. Ziferblat — "Place I Call Home"

10. YAGODY — "Tsunamia"

11. NAHABA — "GLASSS"

Додамо

3 лютого 2024 року відбудеться фінал Національного відбору. За правилами пісенного конкурсу переможця, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2024", визначать за допомогою результатів голосування журі та глядачів. Своєю чергою українці визначать склад журі голосуванням в Інтернеті.

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