"Евровидение-2024": объявлен порядок выступлений в финале Национального отбора

В четверг 11-го января состоялась жеребьевка, которой был определен порядок выступлений участников Национального отбора на Евровидение 2024. Об этом сообщает Общественное Вещание, передает УНН.

ДеталиСегодня после проведенной жеребьевки, был объявлен порядок выступлений артистов в финале Нацотбора на "Евровидение-2024":

1. ЯКТАК - "Лалалам"

2. ИНГРЕТ - "Хранитель"

3. NAZVA - "Славянский английский"

4 . ANKA - "Палала"

5. Древо - "Бесконечная цепь"

6. alyona alyona & Jerry Heil - "Тереза & Мария"

7. МЕЛОВИН - "МЕЧТАТЕЛЬ"

8. SKYLERR - "Время идет"

9. Ziferblat - "Место, которое я называю домом"

10. ЯГОДЫ - "Цунамия"

11. НАХАБА - "СТАКАНЫ"

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3 февраля 2024 года состоится финал Национального отбора. По правилам песенного конкурса победителя, который будет представлять Украину на "Евровидении-2024", определят с помощью результатов голосования жюри и зрителей. В свою очередь украинцы определят состав жюри голосованием в Интернете.

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