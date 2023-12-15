Украинцы впервые смогут выбрать финалиста нацотбора на Евровидение-2024 в "Дія"
Киев • УНН
Выберите финалиста нацотбора на Евровидение-2024. Новый опрос в "Дія"
Украинцы впервые смогут выбрать финалиста национального отбора на Евровидение-2024 в новом опросе в "Дія", сообщили в Telegram-канале государственного сервиса, пишет УНН.
"Ждали опроса в "Дія"? Крутая новость! Организаторы Нацотбора впервые открывают отбор на дополнительного, одиннадцатого участника. А выберете его вы - в "Дія", - говорится в сообщении.
Можно послушать все песни, которые не попали в финал нацотбора, и определить, кто станет дополнительным финалистом.
Опрос продлится с 15 по 21 декабря. Присоединиться могут все пользователи "Дія" от 14 лет.
Для этого нужно: зайти в приложение "Дія" - Услуги - Опрос - отдать свой голос за одного из девяти исполнителей:
ANKA - "Палала"
Carpetman - "Endless fight"
KARYOTYPE - "Sadness"
KRYLATA - "Queen"
PARFENIUK - "Серед вітрів"
SHÉPA - "SUPERNOVA"
STASYA - "Rika"
SWOIIA - "Little Angels"
TESLENKO - "Lights go up"
Артист, который наберет больше всего голосов, станет финалистом нацотбора и сможет побороться за право представлять Украину на Евровидении-2024 в Мальме.
Напомним
Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля.
Украинцы впервые смогут выбрать финалиста нацотбора на Евровидение-2024 в "Дія"
Выберите финалиста нацотбора на Евровидение-2024. Новый опрос в "Дія"
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