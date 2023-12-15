Украинцы впервые смогут выбрать финалиста нацотбора на Евровидение-2024 в "Дія"

Украинцы впервые смогут выбрать финалиста национального отбора на Евровидение-2024 в новом опросе в "Дія", сообщили в Telegram-канале государственного сервиса, пишет УНН.

"Ждали опроса в "Дія"? Крутая новость! Организаторы Нацотбора впервые открывают отбор на дополнительного, одиннадцатого участника. А выберете его вы - в "Дія", - говорится в сообщении.

Можно послушать все песни, которые не попали в финал нацотбора, и определить, кто станет дополнительным финалистом.

Опрос продлится с 15 по 21 декабря. Присоединиться могут все пользователи "Дія" от 14 лет.

Для этого нужно: зайти в приложение "Дія" - Услуги - Опрос - отдать свой голос за одного из девяти исполнителей:

ANKA - "Палала"

Carpetman - "Endless fight"

KARYOTYPE - "Sadness"

KRYLATA - "Queen"

PARFENIUK - "Серед вітрів"

SHÉPA - "SUPERNOVA"

STASYA - "Rika"

SWOIIA - "Little Angels"

TESLENKO - "Lights go up"

Артист, который наберет больше всего голосов, станет финалистом нацотбора и сможет побороться за право представлять Украину на Евровидении-2024 в Мальме.

Напомним

Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля.