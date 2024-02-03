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Євробачення 2024: коли й де дивитися фінал Нацвідбору

Євробачення 2024: коли й де дивитися фінал Нацвідбору

Київ • УНН

 • 32082 перегляди

Фінал Національного відбору України на Євробачення 2024 відбудеться 3 лютого о 18:00 і транслюватиметься на телебаченні, радіо та цифрових платформах.

Фінал Національного відбору розпочнеться сьогодні о 18:00, трансляції відбуватимуться на всіх платформах Суспільного Мовлення — телебаченні, радіо та діджиталі, передає УНН.

Де й коли дивитися фінал Нацвідбору-2024

За пів години до фіналу Національного відбору, о 17:30 3 лютого, розпочнеться трансляція передшоу. У ньому ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва поділиться залаштунковими подробицями підготовки до фіналу.

Суспільне Мовлення транслюватиме Національний відбір на Євробачення-2024 на телебаченні, діджиталі та радіо.

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Стежте за трансляцією фіналу починаючи з 18:00:

• на телеканалі Суспільне Культура;

• ютуб-каналі Євробачення Україна з ексклюзивним бекстейджем від Анни Тульєвої;

• на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні;

• фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна;

• слухайте на Радіо Промінь з коментарями Анни Заклецької та Дмитра Захарченка;

• дивіться англійською мовою на ютуб-каналах Євробачення Україна та Eurovision Song Contest, коментуватимуть ведучі Радіо Промінь Вікторія Крюкова та Денис Денисенко;

• також дивіться у застосунку Дія, обравши Дія.ТБ та канал Суспільне Культура HD.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2024 вперше буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою.

Як голосувати за фаворита

Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Цьогоріч глядацьке онлайн-голосування вже вдруге відбудеться в мобільному застосунку Дія. Взяти участь в опитуванні зможуть всі охочі віком від 14 років. Для цього буде потрібно зайти в застосунок Дія, в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 11 фіналістів. Про початок і закінчення голосування в ефірі Суспільне Культура глядачів повідомлять ведучі шоу.

Порядок виступів учасників у фіналі Національного відбору визначило жеребкування:

1. YAKTAK — "Lalala"

2. INGRET — "Keeper"

3. NAZVA — "Slavic English"

4. ANKA — "Палала"

5. Drevo — "Endless chain"

6. alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"

7. MÉLOVIN — "DREAMER"

8. SKYLERR — "Time is running out"

9. Ziferblat — "Place I Call Home"

10. YAGODY — "Tsunamia"

11. NAHABA — "GLASSS"

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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