На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День памяти отдельно

Дженнифер Лопес вероятно решила провести День памяти без Бена Аффлека на фоне слухов, что они живут отдельно уже "несколько недель". Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.

Детали

Предположения о расставании Бена Аффлека и Дженнифер Лопес не прекращаются. Согласно информации британского таблоида, Дженнифер Лопес решила провести "День памяти" без своего разведенного мужа Бена Аффлека, - в понедельник 54-летнюю суперзвезду видели, когда она приехала к друзьям в Беверли-Хиллз, в ярком кроп-топе Gucci с галстуком и мешковатых белых брюках; прохладный ансамбль звезда дополнила золотыми солнцезащитными очками, серьгами-кольцами и светло-каштановыми волосами, собранными в гладкий высокий хвост.

Несколько недель появляется информация о том, что Аффлек и Лопез более не живут вместе. Говорят, что всего через два года после свадьбы их брак разрушен. Все больше слухов о разводе.

"Бен уже уехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года", - сообщает изданию инсайдер.

Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло продолжаться - информирует источник.

На прошлой неделе 51-летний Бен Аффлек гулял по Лос-Анджелесу с мрачным выражением лица и серьезным взглядом.

В светлом пиджаке, накинутом на белую рубашку, свисающую с джинсов, и в темных кожаных ботинках, он направлялся на выпускной вечер своей 18-летней дочери Вайолет в Брентвуде, Лос-Анджелес.

Это одно из многих важных событий последних месяцев, которое звезда "Арго" посещает без своей жены 54-летней Дженнифер Лопес, замечает издание Gala.de.

Дженнифер Лопес смутно реагирует на слухи о расставании

Пара не смогла развеять слухи о расставании, даже когда на прошлой неделе вместе посетила школьную пьесу Финна, поскольку Дженнифер Лопес снова появилась одна на премьере своего нового фильма "Атлас", выходящего на Netflix.

Когда ее спросили на пресс-конференции о спекуляциях вокруг супружеского кризиса, она смутно ответила: "Тебе лучше знать".

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