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На межі розлучення: Бен Аффлек покидає дім у Лос-Анджелесі на тлі чуток про розрив з Дженніфер Лопес

На межі розлучення: Бен Аффлек покидає дім у Лос-Анджелесі на тлі чуток про розрив з Дженніфер Лопес

Київ • УНН

 • 102753 перегляди

Бен Аффлек був сфотографований на виході з окремого будинку в Брентвуді, Лос-Анджелес, підживлюючи чутки про можливе розлучення з Дженніфер Лопес, оскільки вони, як повідомляється, більше не живуть разом.

За дуже наполегливими чутками історія кохання між Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком закінчилася, - пара близька до розлучення. Нещодавно Аффлек був сфотографован у Лос-Анджелесі, коли він вранці залишав нове помешкання, далеко від спільного з Лопес будинку у Беверлі-Хіллз.

Про це пише УНН із посиланням на Newsweek і TMZ.

Деталі

Все більше чуток про кризу у стосунках Бена Аффлека та Дженніфер Лопес. Останнім часом вони були далеко одне від одного з робочих причин, але є також інші деталі, які вказують на те, що пара не живе під одним дахом.

На фотографіях, отриманих TMZ, Аффлек був сфотографований вранці 16 травня, коли виходив з будинку в Брентвуді, де, за словами джерел, він зупинився на ніч. 51-річний актор виходив з будинку сам, і було помічено, що він не був у своєму будинку в Беверлі-Хіллз, який він ділить з 54-річною Лопес, попередньої ночі, пише Newsweek.

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Це повідомлення з'явилося після того, як на початку тижня видання InTouch повідомило, що їхні стосунки з Беннфієром можуть бути розірвані. У повідомленні також йшлося про те, що Аффлек з'їхав з їхнього подружнього будинку в Беверлі-Хіллз. Хоча неясно, чи назавжди він покинув резиденцію в Беверлі-Хіллз, TMZ підтверджує, що він проводив час у будинку в Брентвуді протягом останнього тижня.

"Бен більше не живе з Дженніфер, він переїхав до будинку в Брентвуді сам", - повідомив він, надавши докази цього окремого проживання. А видання InTouch підтвердило, посилаючись на анонімне джерело, близьке до пари, що документи на розлучення вже готові: "І цього разу Бен не єдиний, хто в цьому винен!"

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Зараз він зосереджений на роботі та своїх дітей. Він уже переїхав кудись, і незабаром вони виставлять на продаж будинок мрії, в якому провели останні два роки. Вони ніколи не перестануть любити один одного, але вона не може контролювати його, а він не може змінити її. Це не могло тривати", – лаконічно підсумувало InTouch.

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