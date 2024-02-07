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Тейлор Свіфт погрожує подати до суду на студента, який стежив за літаком американської зірки

Тейлор Свіфт погрожує подати до суду на студента, який стежив за літаком американської зірки

Київ • УНН

 • 23290 перегляди

Тейлор Свіфт погрожує судовим позовом студенту, який відстежував польоти її приватного літака в соціальних мережах.

Джек Суїні, 21-річний студент Університету Флориди, веде акаунти в соціальних мережах, де ретранслює злети та посадки літаків і гелікоптерів знаменитостей, отримав листа від адвокатів Тейлор Свіфт з вимогою припинити діяльність. Про це передає УНН із посиланням на Sky News та The Washington Post.

Деталі

Стеження в соціальних мережах за польотами приватного літака співачки та володарки премії "Греммі", завдає "емоційних і фізичних страждань" Тейлор Свіфт. Про це стверджують її адвокати в листі, надісланому Джеку Суїні, студенту з Флориди.

Ілон Маск підтримав співачку в мережі X.

Суїні - жахлива людина, Тейлор Свіфт має рацію, що хвилюється

 – написав він.

Цікаво, що Суїні також був залучений у гучну суперечку з Ілоном Маском у листопаді 2022 року щодо відстеження приватного літака власника X і Tesla.

Джеку Суїні відповів Маску: "Давайте згадаємо, що ви пропонували мені 5 000 доларів, щоб я припинив переслідувати ваш літак. І ви погрожували подати на мене в суд. І ось ми тут, рік потому".

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У коментарі The Washington Post студент з Флориди заявив, що через власні соціальні мережі він  має право ділитися цією інформацією. Суїні каже, що не згадує тих, хто знаходиться на борту літака. У кожному своєму пості про політ Джек також повідомляє, скільки палива було використано в процесі польоту, вартість цього палива і передбачувані цифри викидів в атмосферу.

Слід зазначити, що Тейлор Свіфт зіткнулася з критикою щодо вуглецевого сліду від використання нею приватних літаків, хоча її представники раніше заявляли, що вона використовує компенсацію через купівлю вуглецевих квот.

Тейлор придбала більш ніж удвічі більше вуглецевих квот, ніж потрібно для компенсації всіх поїздок в рамках туру

-  пише News Sky із посиланням на представника співачки.

Нагадаємо

Альбом Тейлор Свіфт "Midnights" став альбомом року, а Майлі Сайрус отримала свою першу "Греммі" за пісню "Flowers", яка на церемонії вручення премії "Греммі" отримала звання "Запис року" та "Найкраще сольне поп-виконання".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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