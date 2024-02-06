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Страждав від раку: у США помер легендарний виконавець кантрі-музики Тобі Кіт

Страждав від раку: у США помер легендарний виконавець кантрі-музики Тобі Кіт

Київ • УНН

 • 24962 перегляди

Тобі Кіт, легендарний американський кантрі-співак, відомий хітами 2000-х років, помер у віці 62 років після боротьби з раком шлунку, яка тривала з літа минулого року.

У США на 62 році життя помер легендарний виконавець кантрі-музики Тобі Кіт. З літа минулого року співак страждав на рак шлунку. Про це йдеться на сторінці співака в соцмережі Х, пише УНН.

"Тобі Кіт мирно помер учора ввечері 5 лютого в оточенні своєї сім'ї. Він вів свою боротьбу (з хворобою - ред.) з витонченістю та мужністю. Будь ласка, поважайте конфіденційність його родини в цей час", - йдеться в повідомленні.

Довідково

Тобі Кіт народився 8 липня 1961 року в Клінтоні (штат Оклахома). Є одним з найпопулярніших виконавців у 2000 - 2010 роках кантрі-музики. Записав понад 20 альбомів.

У червні минулого року Кіт заявляв, що що у нього діагностували рак шлунка, і цю боротьбу він називав "виснажливою".

Нагадаємо

82-річний президент Намібії Хаге Готфрід Гейнгоб помер 4 лютого у віці 82 років. У момент смерті він перебував у лікарні в оточенні дружини та дітей.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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