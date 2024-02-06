Страдал от рака: в США умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит
Киев • УНН
Тоби Кит, легендарный американский кантри-певец, известный хитами 2000-х годов, умер в возрасте 62 лет после борьбы с раком желудка, которая длилась с лета прошлого года.
В США на 62 году жизни скончался легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит. С лета прошлого года певец страдал раком желудка. Об этом говорится на странице певца в соцсети Х, пишет УНН.
"Тоби Кит мирно умер вчера вечером 5 февраля в окружении своей семьи. Он вел свою борьбу (с болезнью - ред.) с изяществом и мужеством. Пожалуйста, уважайте конфиденциальность его семьи в это время", - говорится в сообщении.
Справочно
Тоби Кит родился 8 июля 1961 года в Клинтоне (штат Оклахома). Является одним из самых популярных исполнителей в 2000 - 2010 годах кантри-музыки. Записал более 20 альбомов.
В июне прошлого года Кит заявлял, что что что у него диагностировали рак желудка, и эту борьбу он называл "изнурительной".
Напомним
82-летний президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб умер 4 февраля в возрасте 82 лет. В момент смерти он находился в больнице в окружении жены и детей.
Страдал от рака: в США умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит
Тоби Кит, легендарный американский кантри-певец, известный хитами 2000-х годов, умер в возрасте 62 лет после борьбы с раком желудка, которая длилась с лета прошлого года.
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