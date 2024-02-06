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Страдал от рака: в США умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит

Страдал от рака: в США умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 13:33  •  12833 просмотра

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Тоби Кит, легендарный американский кантри-певец, известный хитами 2000-х годов, умер в возрасте 62 лет после борьбы с раком желудка, которая длилась с лета прошлого года.

В США на 62 году жизни скончался легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит. С лета прошлого года певец страдал раком желудка. Об этом говорится на странице певца в соцсети Х, пишет УНН.

"Тоби Кит мирно умер вчера вечером 5 февраля в окружении своей семьи. Он вел свою борьбу (с болезнью - ред.) с изяществом и мужеством. Пожалуйста, уважайте конфиденциальность его семьи в это время", - говорится в сообщении.

Справочно

Тоби Кит родился 8 июля 1961 года в Клинтоне (штат Оклахома). Является одним из самых популярных исполнителей в 2000 - 2010 годах кантри-музыки. Записал более 20 альбомов.

В июне прошлого года Кит заявлял, что что что у него диагностировали рак желудка, и эту борьбу он называл "изнурительной".

Напомним

82-летний президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб умер 4 февраля в возрасте 82 лет. В момент смерти он находился в больнице в окружении жены и детей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КультураЗдоровье
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Страждав від раку: у США помер легендарний виконавець кантрі-музики Тобі Кіт
Suffered from cancer: legendary country music singer Toby Keith dies in the US
Новости по теме

Страдал от рака: в США умер легендарный исполнитель кантри-музыки Тоби Кит

Тоби Кит, легендарный американский кантри-певец, известный хитами 2000-х годов, умер в возрасте 62 лет после борьбы с раком желудка, которая длилась с лета прошлого года.

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