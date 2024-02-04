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У Намібії помер 82-річний президент

У Намібії помер 82-річний президент

Київ • УНН

 • 108836 перегляди

82-річний президент Намібії Хаге Готфрід Хейнгоб помер в оточенні своєї сім'ї в лікарні 4 лютого.

82-річний президент Намібії Хаге Готфрід Гейнгоб помер 4 лютого у віці 82 років. У момент смерті він перебував у лікарні в оточенні дружини та дітей. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

У січні в канцелярії президента повідомили, що у Гейнгоба діагностували рак.

Планується провести засідання уряду, щоб вжити належних заходів. Тимчасово виконувати обов'язки президента Намібії віце-президент Нанголо Мбумба.

Хаге Гейнгоб, який народився 3 серпня 1941 року, був обраний президентом Намібії у листопаді 2019 року. Раніше обирався у листопаді 2014 року.

Останній принц Італії помер у Женеві у віці 86 років04.02.24, 05:53 • 31248 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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