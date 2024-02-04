У Намібії помер 82-річний президент
Київ • УНН
82-річний президент Намібії Хаге Готфрід Хейнгоб помер в оточенні своєї сім'ї в лікарні 4 лютого.
82-річний президент Намібії Хаге Готфрід Гейнгоб помер 4 лютого у віці 82 років. У момент смерті він перебував у лікарні в оточенні дружини та дітей. Про це пише CNN, передає УНН.
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У січні в канцелярії президента повідомили, що у Гейнгоба діагностували рак.
Планується провести засідання уряду, щоб вжити належних заходів. Тимчасово виконувати обов'язки президента Намібії віце-президент Нанголо Мбумба.
Хаге Гейнгоб, який народився 3 серпня 1941 року, був обраний президентом Намібії у листопаді 2019 року. Раніше обирався у листопаді 2014 року.
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