У Намібії помер 82-річний президент

82-річний президент Намібії Хаге Готфрід Гейнгоб помер 4 лютого у віці 82 років. У момент смерті він перебував у лікарні в оточенні дружини та дітей. Про це пише CNN, передає УНН.

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У січні в канцелярії президента повідомили, що у Гейнгоба діагностували рак.

Планується провести засідання уряду, щоб вжити належних заходів. Тимчасово виконувати обов'язки президента Намібії віце-президент Нанголо Мбумба.

Хаге Гейнгоб, який народився 3 серпня 1941 року, був обраний президентом Намібії у листопаді 2019 року. Раніше обирався у листопаді 2014 року.

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