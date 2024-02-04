В Намибии умер 82-летний президент

82-летний президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб умер 4 февраля в возрасте 82 лет. В момент смерти он находился в больнице в окружении жены и детей. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

В январе в канцелярии президента сообщили, что у Гейнгоба диагностировали рак.

Планируется провести заседание правительства, чтобы принять надлежащие меры. Временно исполнять обязанности президента Намибии вице-президент Нанголо Мбумба.

Хаге Гейнгоб, который родился 3 августа 1941 года, был избран президентом Намибии в ноябре 2019 года. Ранее избирался в ноябре 2014 года.

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