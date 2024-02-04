Последний принц Италии умер в Женеве в возрасте 86 лет

Последний принц Италии, сын короля Умберто II, Витторио Эмануэле Савойский умер в Женеве в возрасте 86 лет, сообщило итальянское агентство ANSA, передает УНН.

Детали

12 февраля ему исполнилось бы 87 лет.

Принц Неаполитанский мирно умер в окружении своей семьи. О месте и дате похорон пообещали сообщить позже.

В 1943 году, в возрасте шести лет, Витторио Эмануэле покинул Рим вместе со своей матерью Марией Жозе и жил в изгнании до 2003 года. Тогда правительство Сильвио Берлускони отменило решение, принятое после признания Италии республикой в 1946 году, согласно которому прямым потомкам Савойской династии было запрещено находиться в Италии.

После смерти короля Умберто II Витторио Эмануэле считался главой итальянской королевской династии.

Дополнение

В 2006 году принца посадили в тюрьму по обвинению в коррупции и сутенерстве. В ходе расследования полицейские установили прослушку в его камере и узнали из разговора Эмануэле с сокамерником, что удалось избежать наказания за убийство. Он признался, что в августе 1978 года, находясь на своей яхте, выстрелил из винтовки в 19-летнего немца Дирка Хамера, который спал на палубе соседнего судна. Через пять месяцев, находясь в коме, мужчина скончался от ран в больнице.

На суде 1991 года принц заявил, что стрелял в воздух, поскольку обнаружил исчезновение своей резиновой шлюпки и решил разбудить пассажиров соседней яхты. Прокуратура сняла обвинения в убийстве и предложила наказать Эмануэле за незаконное ношение оружия сроком на пять с половиной лет.

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