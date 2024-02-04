Останній принц Італії помер у Женеві у віці 86 років
Київ • УНН
Останній принц Італії Вітторіо Емануель Савойський помер у Женеві у віці 86 років.
Останній принц Італії, син короля Умберто II, Вітторіо Емануеле Савойський помер у Женеві у віці 86 років, повідомило італійське агентство ANSA, передає УНН.
Деталі
12 лютого йому виповнилося б 87 років.
Принц Неаполітанський мирно помер в оточенні своєї родини. Про місце та дату похорону пообіцяли повідомити пізніше.
У 1943 році, у віці шести років, Вітторіо Емануеле залишив Рим разом зі своєю матір'ю Марією Жозе і жив у вигнанні до 2003 року. Тоді уряд Сільвіо Берлусконі скасував рішення, ухвалене після визнання Італії республікою в 1946 році, згідно з яким прямим нащадкам Савойської династії було заборонено перебувати в Італії.
Після смерті короля Умберто II Вітторіо Емануеле вважався главою італійської королівської династії.
Доповнення
У 2006 році принца ув'язнили за звинуваченням у корупції та сутенерстві. У ході розслідування поліцейські встановили прослуховування в його камері і дізналися з розмови Емануеле із співкамерником, що вдалося уникнути покарання за вбивство. Він зізнався, що у серпні 1978 року, перебуваючи на своїй яхті, вистрілив з гвинтівки у 19-річного німця Дірка Хамера , який спав на палубі сусіднього судна. Через п'ять місяців, перебуваючи в комі, чоловік помер від ран у лікарні.
На суді 1991 року принц заявив, що стріляв у повітря, оскільки виявив зникнення своєї гумової шлюпки і вирішив розбудити пасажирів сусідньої яхти. Прокуратура зняла звинувачення у вбивстві та запропонувала покарати Емануеле за незаконне носіння зброї терміном на п'ять з половиною років.
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