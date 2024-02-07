Тейлор Свифт угрожает подать в суд на студента, который следил за самолетом американской звезды

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  209216 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  205920 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  237470 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  247010 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  204340 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188047 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  284530 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356758 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Тейлор Свифт угрожает подать в суд на студента, который следил за самолетом американской звезды

Тейлор Свифт угрожает судебным иском студенту, который отслеживал полеты ее частного самолета в социальных сетях.

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Тейлор Свифт угрожает подать в суд на студента, который следил за самолетом американской звезды

В Грузии воздушный шар столкнулся с линией электропередач: погибли три человека

Воздушный шар столкнулся с линией электропередач вблизи села Асурети в Грузии, в результате чего погибли все три человека, которые были на борту.

Новости Мира •   •  7481 просмотра
В Грузии воздушный шар столкнулся с линией электропередач: погибли три человека

Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который является предпосылкой предоставления Канадой более 420 миллионов долларов на завершение строительства Национального музея Голодомора.

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Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады

"Украина должна победить" - Помпео объяснил рекордные инвестиции VEON и Киевстар в восстановление государства

VEON и "Киевстар" объявили об инвестициях в размере 600 миллионов долларов США в течение 2024-2026 годов для восстановления экономики Украины в рамках своей постоянной кампании по привлечению международного бизнеса.

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"Украина должна победить" - Помпео объяснил рекордные инвестиции VEON и Киевстар в восстановление государства

Не чаевые, а "Боевые": в monobank появилась функция для доната на ВСУ при оплате счета в кафе и ресторанах

В банковском приложении Monobank появилась новая функция "Боевые", которая позволяет пользователям делать пожертвования в пользу Вооруженных сил Украины при оплате счетов в кафе и ресторанах.

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Не чаевые, а "Боевые": в monobank появилась функция для доната на ВСУ при оплате счета в кафе и ресторанах

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 пролетели вблизи Аляски

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителей СУ-30СМ пролетели вблизи Аляски.

Новости Мира •   •  9501 просмотра
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 пролетели вблизи Аляски

Отчета главы СБУ по делу прослушивания Bihus в ближайшее время не будет - нардеп

Рада проголосовала за вызов главы СБУ для обсуждения прослушивания журналистов, но не услышит его в ближайшее время, пока согласительный совет не определится с датой.

Политика •   •  10991 просмотра
Отчета главы СБУ по делу прослушивания Bihus в ближайшее время не будет - нардеп

пятеро погибших, 48 раненых: последствия массированной атаки рф на Украину - ОП

Пять человек погибли и 48 получили ранения в результате ракетных ударов по Киеву, Николаеву и Харькову.

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пятеро погибших, 48 раненых: последствия массированной атаки рф на Украину - ОП

Глава СБУ встретился с послами стран G7. В центре внимания взаимодействие в войне против рф и ситуация с Bihus.Info

Глава СБУ Василий Малюк встретился с послами G7, чтобы обсудить сотрудничество против россии и шаги для демократического развития Украины и свободы слова.

Политика •   •  9839 просмотра
Глава СБУ встретился с послами стран G7. В центре внимания взаимодействие в войне против рф и ситуация с Bihus.Info

Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против России в феврале 2024 года.

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Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале