Тейлор Свифт угрожает подать в суд на студента, который следил за самолетом американской звезды

Джек Суини, 21-летний студент Университета Флориды, ведет аккаунты в социальных сетях, где ретранслирует взлеты и посадки самолетов и вертолетов знаменитостей, получил письмо от адвокатов Тейлор Свифт с требованием прекратить деятельность. Об этом передает УНН со ссылкой на Sky News и The Washington Post.

Детали

Слежка в социальных сетях за полетами частного самолета певицы и обладательницы премии "Грэмми", наносит "эмоциональные и физические страдания" Тейлор Свифт. Об этом утверждают ее адвокаты в письме, направленном Джеку Суини, студенту из Флориды.

Илон Маск поддержал певицу в сети X.

Суини - ужасный человек, Тейлор Свифт права, что волнуется - написал он.

Интересно, что Суини также был вовлечен в громкий спор с Илоном Маском в ноябре 2022 года относительно отслеживания частного самолета владельца X и Tesla.

Джеку Суини ответил Маску: "Давайте вспомним, что вы предлагали мне 5 000 долларов, чтобы я прекратил преследовать ваш самолет. И вы угрожали подать на меня в суд. И вот мы здесь, год спустя".

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В комментарии The Washington Post студент из Флориды заявил, что из-за собственных социальных сетей он имеет право делиться этой информацией. Суини говорит, что не упоминает тех, кто находится на борту самолета. В каждом своем посте о полете Джек также сообщает, сколько топлива было использовано в процессе полета, стоимость этого топлива и предполагаемые цифры выбросов в атмосферу.

Следует отметить, что Тейлор Свифт столкнулась с критикой в отношении углеродного следа от использования ею частных самолетов, хотя ее представители ранее заявляли, что она использует компенсацию через покупку углеродных квот.

Тейлор приобрела более чем вдвое больше углеродных квот, чем нужно для компенсации всех поездок в рамках тура - пишет News Sky со ссылкой на представителя певицы.

Напомним,

Альбом Тейлор Свифт "Midnights" стал альбомом года, а Майли Сайрус получила свою первую "Грэмми" за песню "Flowers", которая на церемонии вручения премии "Грэмми" получила звание "Запись года" и "Лучшее сольное поп-исполнение".

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