Греммі 2024: хто отримав нагороди
Київ • УНН
Альбом Тейлор Свіфт "Midnights" став альбомом року, а Майлі Сайрус отримала свою першу "Греммі" за пісню "Flowers", яка на церемонії вручення премії "Греммі" отримала звання "Запис року" та "Найкраще сольне поп-виконання".
Премія "Греммі" (Grammy), найвища нагорода в музичній індустрії, була вручена на церемонії в неділю, передає УНН.
Деталі
Список переможців у категоріях виглядає так:
АЛЬБОМ РОКУ
"Midnights", Тейлор Свіфт
ЗАПИС РОКУ
"Flowers", Майлі Сайрус
ПІСНЯ РОКУ
"What Was I Made For?", Біллі Айліш (з фільму "Барбі"); Біллі Айліш О'Коннелл і Фіннеас О'Коннелл, автори пісні
НАЙКРАЩИЙ НОВИЙ ВИКОНАВЕЦЬ
Вікторія Моне
КРАЩИЙ АЛЬБОМ ПОП-ВОКАЛУ
"Flowers", Тейлор Свіфт
НАЙКРАЩЕ СОЛЬНЕ ПОП-ВИКОНАННЯ
"Flowers", Майлі Сайрус
НАЙКРАЩА РОК-ПІСНЯ
"Not Strong Enough", boygenius; Джулієн Бейкер, Фібі Бріджерс і Люсі Дакус, автори пісні
НАЙКРАЩЕ РОК-ВИКОНАННЯ
"Not Strong Enough", boygenius
НАЙКРАЩЕ МЕТАЛ-ВИКОНАННЯ
"72 Seasons", Metallica
КРАЩИЙ РОК-АЛЬБОМ
"This Is Why", Paramore
НАЙКРАЩЕ ВИКОНАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МУЗИКИ
"This Is Why", Paramore
КРАЩИЙ АЛЬБОМ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МУЗИКИ
"The Record", boygenius
НАЙКРАЩА ПІСНЯ R&B
"Snooze" SZA; Кенні Б. Едмондс, Блер Фергюсон, Кріс Ріддік-Тайнс, Солана Роу та Леон Томас, автори пісень
ПРЕМІЯ THE DR. DRE GLOBAL IMPACT AWARD
Jay-Z
Примітно, що Майлі Сайрус за хіт "Flowers" отримала свою першу "Греммі".
Бейонсе стала найбільш нагороджуваною співачкою за всю історію премії "Греммі"06.02.23, 06:07 • 1120581 перегляд