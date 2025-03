Греммі 2024: хто отримав нагороди

Премія "Греммі" (Grammy), найвища нагорода в музичній індустрії, була вручена на церемонії в неділю, передає УНН.

Деталі

Список переможців у категоріях виглядає так:

АЛЬБОМ РОКУ

"Midnights", Тейлор Свіфт

ЗАПИС РОКУ

"Flowers", Майлі Сайрус

ПІСНЯ РОКУ

"What Was I Made For?", Біллі Айліш (з фільму "Барбі"); Біллі Айліш О'Коннелл і Фіннеас О'Коннелл, автори пісні

НАЙКРАЩИЙ НОВИЙ ВИКОНАВЕЦЬ

Вікторія Моне

КРАЩИЙ АЛЬБОМ ПОП-ВОКАЛУ

"Flowers", Тейлор Свіфт

НАЙКРАЩЕ СОЛЬНЕ ПОП-ВИКОНАННЯ

"Flowers", Майлі Сайрус

НАЙКРАЩА РОК-ПІСНЯ

"Not Strong Enough", boygenius; Джулієн Бейкер, Фібі Бріджерс і Люсі Дакус, автори пісні

НАЙКРАЩЕ РОК-ВИКОНАННЯ

"Not Strong Enough", boygenius

НАЙКРАЩЕ МЕТАЛ-ВИКОНАННЯ

"72 Seasons", Metallica

КРАЩИЙ РОК-АЛЬБОМ

"This Is Why", Paramore

НАЙКРАЩЕ ВИКОНАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МУЗИКИ

"This Is Why", Paramore

КРАЩИЙ АЛЬБОМ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МУЗИКИ

"The Record", boygenius

НАЙКРАЩА ПІСНЯ R&B

"Snooze" SZA; Кенні Б. Едмондс, Блер Фергюсон, Кріс Ріддік-Тайнс, Солана Роу та Леон Томас, автори пісень

ПРЕМІЯ THE DR. DRE GLOBAL IMPACT AWARD

Jay-Z

Примітно, що Майлі Сайрус за хіт "Flowers" отримала свою першу "Греммі".

Бейонсе стала найбільш нагороджуваною співачкою за всю історію премії "Греммі"