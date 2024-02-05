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Грэмми 2024: кто получил награды

Грэмми 2024: кто получил награды

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 07:51  •  13876 просмотра

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Альбом Тейлор Свифт "Midnights" стал альбомом года, а Майли Сайрус получила свою первую "Грэмми" за песню "Flowers", которая на церемонии вручения премии "Грэмми" получила звание "Запись года" и "Лучшее сольное поп-исполнение".

Премия "Грэмми" (Grammy), высшая награда в музыкальной индустрии, была вручена на церемонии в воскресенье, передает УНН.

Детали

Список победителей в категориях выглядит так:

АЛЬБОМ ГОДА

"Midnights", Тейлор Свифт

ЗАПИСЬ ГОДА

"Flowers", Майли Сайрус

ПЕСНЯ ГОДА

"What Was I Made For?", Билли Айлиш (из фильма "Барби"); Билли Айлиш О'Коннелл и Финнеас О'Коннелл, авторы песни

ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Виктория Моне

ЛУЧШИЙ АЛЬБОМ ПОП-ВОКАЛА

"Flowers", Тейлор Свифт

ЛУЧШЕЕ СОЛЬНОЕ ПОП-ИСПОЛНЕНИЕ

"Flowers", Майли Сайрус

ЛУЧШАЯ РОК-ПЕСНЯ

"Not Strong Enough", boygenius; Джулиен Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус, авторы песни

ЛУЧШЕЕ РОК-ИСПОЛНЕНИЕ

"Not Strong Enough", boygenius

ЛУЧШЕЕ МЕТАЛЛ-ИСПОЛНЕНИЕ

"72 Seasons", Metallica

ЛУЧШИЙ РОК-АЛЬБОМ

"This Is Why", Paramore

ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МУЗЫКИ

"This Is Why", Paramore

ЛУЧШИЙ АЛЬБОМ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МУЗЫКИ

"The Record", boygenius

ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ R&B

"Snooze" SZA; Кенни Б. Эдмондс, Блэр Фергюсон, Крис Риддик-Тайнс, Солана Роу и Леон Томас, авторы песен

ПРЕМІЯ THE DR. DRE GLOBAL IMPACT AWARD

Jay-Z

Примечательно, что Майли Сайрус за хит "Flowers" получила свою первую "Грэмми".

Бейонсе стала самой награждаемой певицей за всю историю премии "Грэмми"06 февраль 2023, 04:07 • 1120482 просмотра

Юлия Шрамко

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Грэмми 2024: кто получил награды

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