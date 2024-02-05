Грэмми 2024: кто получил награды
Киев • УНН
Альбом Тейлор Свифт "Midnights" стал альбомом года, а Майли Сайрус получила свою первую "Грэмми" за песню "Flowers", которая на церемонии вручения премии "Грэмми" получила звание "Запись года" и "Лучшее сольное поп-исполнение".
Премия "Грэмми" (Grammy), высшая награда в музыкальной индустрии, была вручена на церемонии в воскресенье, передает УНН.
Детали
Список победителей в категориях выглядит так:
АЛЬБОМ ГОДА
"Midnights", Тейлор Свифт
ЗАПИСЬ ГОДА
"Flowers", Майли Сайрус
ПЕСНЯ ГОДА
"What Was I Made For?", Билли Айлиш (из фильма "Барби"); Билли Айлиш О'Коннелл и Финнеас О'Коннелл, авторы песни
ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
Виктория Моне
ЛУЧШИЙ АЛЬБОМ ПОП-ВОКАЛА
"Flowers", Тейлор Свифт
ЛУЧШЕЕ СОЛЬНОЕ ПОП-ИСПОЛНЕНИЕ
"Flowers", Майли Сайрус
ЛУЧШАЯ РОК-ПЕСНЯ
"Not Strong Enough", boygenius; Джулиен Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус, авторы песни
ЛУЧШЕЕ РОК-ИСПОЛНЕНИЕ
"Not Strong Enough", boygenius
ЛУЧШЕЕ МЕТАЛЛ-ИСПОЛНЕНИЕ
"72 Seasons", Metallica
ЛУЧШИЙ РОК-АЛЬБОМ
"This Is Why", Paramore
ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МУЗЫКИ
"This Is Why", Paramore
ЛУЧШИЙ АЛЬБОМ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МУЗЫКИ
"The Record", boygenius
ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ R&B
"Snooze" SZA; Кенни Б. Эдмондс, Блэр Фергюсон, Крис Риддик-Тайнс, Солана Роу и Леон Томас, авторы песен
ПРЕМІЯ THE DR. DRE GLOBAL IMPACT AWARD
Jay-Z
Примечательно, что Майли Сайрус за хит "Flowers" получила свою первую "Грэмми".
Бейонсе стала самой награждаемой певицей за всю историю премии "Грэмми"06 февраль 2023, 04:07 • 1120482 просмотра
Грэмми 2024: кто получил награды
Альбом Тейлор Свифт "Midnights" стал альбомом года, а Майли Сайрус получила свою первую "Грэмми" за песню "Flowers", которая на церемонии вручения премии "Грэмми" получила звание "Запись года" и "Лучшее сольное поп-исполнение".
Boeing задерживает поставки около полусотни самолетов из-за дефекта с фюзеляжем
Boeing задерживает поставку около пятидесяти пассажирских самолетов 737 Max из-за недавно обнаруженного дефекта фюзеляжа.
Финская компания в пять раз увеличит выпуск боеприпасов на фоне войны рф против Украины
Финский завод по производству боеприпасов в этом году увеличит производство артиллерийских снарядов в пять раз из-за высокого спроса на них со стороны украинской армии, которая защищается от российского вторжения.
Армия рф более 140 раз ударила по Запорожской области, атаковала 27 дронами
Российские военные обстреляли 20 населенных пунктов в Запорожской области с помощью 27 беспилотников и артиллерии, осуществив 144 обстрела, но не вызвав жертв.
Франция вызывает посла россии на фоне гибели французских волонтеров от удара рф в Украине и всплеска дезинформации - Reuters
Франция вызывает посла россии, чтобы осудить удар российского беспилотника в Украине, в результате которого погибли двое французских гуманитарных работников, а также распространение российской дезинформации.
Около 26% территории все еще находятся под оккупацией рф - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что, хотя россия пока оккупировала около 26% территории Украины, Украине удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск.
россия заявила об "уничтоженном" беспилотнике ночью в брянской области
рф заявила, что ночью "уничтожила" беспилотник над брянской областью.
Один погибший, четверо раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 4 февраля. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации.
Спикер Палаты представителей США обещает "похоронить" сенатское соглашение о границе и помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал двухпартийное соглашение Сената по границе, которое предусматривало финансирование Украины, заявив, что законопроект будет "мертвым по прибытии" в Палату представителей.
Оккупанты за сутки обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковщины, увеличили количество авиаударов - ОВА
За минувшие сутки оккупанты обстреляли около 18 населенных пунктов в Харьковской области, увеличив количество авиаударов и повредив инфраструктуру - электроподстанции и здания, но обошлось без жертв.