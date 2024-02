Грэмми 2024: кто получил награды

Премия "Грэмми" (Grammy), высшая награда в музыкальной индустрии, была вручена на церемонии в воскресенье, передает УНН.

Список победителей в категориях выглядит так:

АЛЬБОМ ГОДА

"Midnights", Тейлор Свифт

ЗАПИСЬ ГОДА

"Flowers", Майли Сайрус

ПЕСНЯ ГОДА

"What Was I Made For?", Билли Айлиш (из фильма "Барби"); Билли Айлиш О'Коннелл и Финнеас О'Коннелл, авторы песни

ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Виктория Моне

ЛУЧШИЙ АЛЬБОМ ПОП-ВОКАЛА

"Flowers", Тейлор Свифт

ЛУЧШЕЕ СОЛЬНОЕ ПОП-ИСПОЛНЕНИЕ

"Flowers", Майли Сайрус

ЛУЧШАЯ РОК-ПЕСНЯ

"Not Strong Enough", boygenius; Джулиен Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус, авторы песни

ЛУЧШЕЕ РОК-ИСПОЛНЕНИЕ

"Not Strong Enough", boygenius

ЛУЧШЕЕ МЕТАЛЛ-ИСПОЛНЕНИЕ

"72 Seasons", Metallica

ЛУЧШИЙ РОК-АЛЬБОМ

"This Is Why", Paramore

ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МУЗЫКИ

"This Is Why", Paramore

ЛУЧШИЙ АЛЬБОМ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МУЗЫКИ

"The Record", boygenius

ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ R&B

"Snooze" SZA; Кенни Б. Эдмондс, Блэр Фергюсон, Крис Риддик-Тайнс, Солана Роу и Леон Томас, авторы песен

ПРЕМІЯ THE DR. DRE GLOBAL IMPACT AWARD

Jay-Z

Примечательно, что Майли Сайрус за хит "Flowers" получила свою первую "Грэмми".

Бейонсе стала самой награждаемой певицей за всю историю премии "Грэмми"