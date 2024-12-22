Масштабное ДТП на Прикарпатье: госпитализированы 13 человек, среди которых ребенок
Киев • УНН
В селе Лоева столкнулись внедорожник и микроавтобус, в результате чего 13 человек попали в больницу. Среди пострадавших - ребенок, также есть пациенты с тяжелыми травмами позвоночника и внутренним кровотечением.
На Прикарпатье произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали 13 человек. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает УНН.
«Вблизи села Лоева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате 13 человек доставлены в Надворнянскую центральную районную больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь», - сообщила Онищук.
Пострадавшего ребенка направили в Ивано-Франковскую областную детскую больницу.
«Еще одна из пассажирок получила травму позвоночника, ее транспортируют в ОКБ. У другого пострадавшего - перелом таза, внутрибрюшное кровотечение, сейчас его оперируют. Других участников аварии дообследуют медики», - сообщила руководитель ОГА.
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