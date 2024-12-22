В Ковеле произошло ДТП с участием сотрудника ТЦК: военный был пьян
Киев • УНН
Нарушителю грозит лишение прав, штраф и дисциплинарное взыскание.
В Ковеле Волынской области произошло ДТП участником которого был сотрудник местного РТЦК и СП. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пишет УНН.
"Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, произошедшего в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал", - говорится в заметке Волынского областного ТЦК и СП.
Работниками полиции факт ДТП был зафиксирован.
В Волынском областном ТЦК ожидают, что "виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии".
"Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины", - отметили в ТЦК.
Местные СМИ обнародовали видео с места происшествия.