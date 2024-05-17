На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес

По очень настойчивым слухам история любви между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком закончилась, - пара близка к разводу. Недавно Аффлек был сфотографирован в Лос-Анджелесе, когда он утром покидал новое жилье, вдали от совместного с Лопес дома в Беверли-Хиллз.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsweek и TMZ.

Детали

Все больше слухов о кризисе в отношениях Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. В последнее время они были далеко друг от друга по рабочим причинам, но есть также другие детали, которые указывают на то, что пара не живет под одной крышей.

На фотографиях, полученных TMZ, Аффлек был сфотографирован утром 16 мая, когда выходил из дома в Брентвуде, где, по словам источников, он остановился на ночь. 51-летний актер выходил из дома сам, и было замечено, что он не был в своем доме в Беверли-Хиллз, который он делит с 54-летней Лопес, предыдущей ночью, пишет Newsweek.

Это сообщение появилось после того, как в начале недели издание InTouch сообщило, что их отношения с Беннфиером могут быть разорваны. В сообщении также говорилось о том, что Аффлек съехал из их супружеского дома в Беверли-Хиллз. Хотя неясно, навсегда ли он покинул резиденцию в Беверли-Хиллз, TMZ подтверждает, что он проводил время в доме в Брентвуде в течение последней недели.

"Бен больше не живет с Дженнифер, он переехал в дом в Брентвуде сам", - сообщил он, предоставив доказательства этого отдельного проживания. А издание InTouch подтвердило, ссылаясь на анонимный источник, близкий к паре, что документы на развод уже готовы: "И на этот раз Бен не единственный, кто в этом виноват!"

Сейчас он сосредоточен на работе и своих детях. Он уже переехал куда-то, и вскоре они выставят на продажу дом мечты, в котором провели последние два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло продолжаться", - лаконично подытожило InTouch.

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