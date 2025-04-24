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Змушував жертв "відчувати себе маленькими" - відбувається повторний суд над кінопродюсером Вайнштейном

Київ • УНН

 • 1692 перегляди

У Нью-Йорку почався повторний суд над Гарві Вайнштейном. Його звинувачують у зґвалтуванні та насильстві, прокурор заявила, що він зловживав владою, щоб принизити жертв.

Змушував жертв "відчувати себе маленькими" - відбувається повторний суд над кінопродюсером Вайнштейном

Почався новий судовий процес над Гарві Вайнштейном у справі про сексуальне насильство. Передає УНН із посиланням на L'Agence France-Presse та RTVE

Деталі

Повторний судовий розгляд справи кінопродюсера Гарві Вайнштейна за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальному насильстві розпочався в середу в залі суду на Мангеттені.

Прокурор Шеннон Лусі представила звинувачення трьох жертв.

Прокурор розповіла, як він ігнорував благання своїх жертв зупинитися і зловживав своїм становищем, щоб змусити їх "відчути себе маленькими".

У нього була вся влада, у них — ні

- сказав прокурор, детально описавши напади продюсера на своїх жертв.

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Адвокат Вайнштейна, Артур Айдала, відкинув цю характеристику, заявивши, що колишній боса студії Miramax мав "взаємовигідні" стосунки зі своїми обвинувачами.

Одна з потерпілих - тодішня польська модель Кая Сокола. Вона не була учасником попереднього судового процесу. На момент нападу, була їй було 19 років. Вона звинуватила Вайнштейна в сексуальному насильстві над нею в готелі у Мангеттені. 

Також у суді розглядався випадок з асистентом продюсера Мімі Халі, яка відмовила на численні вимоги Вайнштейна про масаж і сексуальні послуги.

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Одного разу, у 2006 році, вона "опинилася наодинці" в квартирі з колишнім продюсером.

Підсудний, утричі більший за неї, поцілував її, обмацав її, і (хоча) вона сказала йому, що їй це нецікаво", він "схопив її (...) і штовхнув у спальню", де займався оральним сексом, незважаючи на те, що жертва "благала його припинити

- описав прокурор.

Коли він чогось хотів, він це просто брав. Цей суд стосується найвпливовішої людини в індустрії розваг. Гарві Вайнштейн винен

- зазначила представниця звинувачення. 

Довідка

Колишній кіномагнат повернувся на лаву підсудних у кримінальному суді Мангеттена після того, як у квітні 2024 року апеляційний суд скасував попередній 23-річний вирок за зґвалтування та сексуальне насильство через процесуальні недоліки в попередньому судовому процесі.

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