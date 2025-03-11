Глава разведки США лишила Блинкена и Салливана доступа к секретным данным

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард аннулировала доступ к секретной информации для бывшего государственного секретаря Энтони Блинкена и экс-советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Х-аккаунт Габбард.

Детали

Как пишет Тулси Габбард, она пошла на такой шаг в соответствии с директивой президента США Дональда Трампа.

Я отозвала допуски к государственной тайне и запретила доступ к секретной информации для Энтони Блинкена, Джейка Салливана, Лизы Монако, Марка Зейда, Нормана Айзена, Летиции Джеймс, Алвина Брегга и Эндрю Вайссмана, а также для 51 подписанта письма по делу Гантера Байдена