Глава разведки США лишила Блинкена и Салливана доступа к секретным данным

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16986 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31957 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66502 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216037 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124000 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392817 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311678 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213988 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244341 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255188 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46749 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133468 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15876 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15298 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12805 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133488 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216037 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392817 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254997 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311678 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3734 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15308 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46763 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72351 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57415 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Глава разведки США лишила Блинкена и Салливана доступа к секретным данным

Киев • УНН

 • 17685 просмотра

Тулси Габбард, глава Нацразведки США, аннулировала доступ к государственной тайне для Энтони Блинкена, Джейка Салливана и других должностных лиц. Решение принято по указанию президента Трампа.

Глава разведки США лишила Блинкена и Салливана доступа к секретным данным

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард аннулировала доступ к секретной информации для бывшего государственного секретаря Энтони Блинкена и экс-советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Х-аккаунт Габбард.

Детали

Как пишет Тулси Габбард, она пошла на такой шаг в соответствии с директивой президента США Дональда Трампа.

Я отозвала допуски к государственной тайне и запретила доступ к секретной информации для Энтони Блинкена, Джейка Салливана, Лизы Монако, Марка Зейда, Нормана Айзена, Летиции Джеймс, Алвина Брегга и Эндрю Вайссмана, а также для 51 подписанта письма по делу Гантера Байдена

- отметила глава американской разведки.

По ее словам, "ежедневный брифинг президента больше не предоставляется бывшему президенту Байдену".

Напомним, ранее Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также доступы потеряли заместитель генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс и прокурор Манхеттена Брегг.

Трамп отменил соратникам Байдена доступ к секретной информации09.02.25, 08:20 • 33727 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Элвин Брэгг
Дональд Трамп
Джейк Салливан
Энтони Блинкен
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20