Глава разведки США лишила Блинкена и Салливана доступа к секретным данным
Киев • УНН
Тулси Габбард, глава Нацразведки США, аннулировала доступ к государственной тайне для Энтони Блинкена, Джейка Салливана и других должностных лиц. Решение принято по указанию президента Трампа.
Глава Национальной разведки США Тулси Габбард аннулировала доступ к секретной информации для бывшего государственного секретаря Энтони Блинкена и экс-советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Х-аккаунт Габбард.
Детали
Как пишет Тулси Габбард, она пошла на такой шаг в соответствии с директивой президента США Дональда Трампа.
Я отозвала допуски к государственной тайне и запретила доступ к секретной информации для Энтони Блинкена, Джейка Салливана, Лизы Монако, Марка Зейда, Нормана Айзена, Летиции Джеймс, Алвина Брегга и Эндрю Вайссмана, а также для 51 подписанта письма по делу Гантера Байдена
По ее словам, "ежедневный брифинг президента больше не предоставляется бывшему президенту Байдену".
Напомним, ранее Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также доступы потеряли заместитель генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс и прокурор Манхеттена Брегг.
Трамп отменил соратникам Байдена доступ к секретной информации09.02.25, 08:20 • 33727 просмотров