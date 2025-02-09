Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретних відомостей

Президент Дональд Трамп відкликав допуски до секретної інформації у колишнього держсекретаря Ентоні Блінкена та колишнього радника з національної безпеки Джейка Саллівана. Про це інформує видання The Sun з посиланням на заяву представників Білого дому, передає УНН.

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Зазначається, що цей крок було зроблено після того, як Трамп заявив, що анулював допуск до секретної інформації у свого попередника Джо Байдена.

За словами чиновників, Трамп також відкликав допуск до секретної інформації у заступника генерального прокурора Байдена Лізи Монако, яка допомагала координувати відповідь Міністерства юстиції на атаки на Капітолій США 6 січня 2021 року - пише The Sun.

За інформацією видання, Глава Білого дому також позбавив допуску генерального прокурора Нью-Йорка Летицію Джеймс та окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, які вели справи проти Трампа.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену, посилаючись на його "погану пам'ять".

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