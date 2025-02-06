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ФБР поверне Трампу секретні документи, вилучені під час обшуку в 2022 році

ФБР поверне Трампу секретні документи, вилучені під час обшуку в 2022 році

Київ • УНН

 • 30470 перегляди

Міністерство юстиції США працює над поверненням Трампу секретних і несекретних матеріалів, вилучених під час обшуку в 2022 році. Серед речей - сорочки для гольфу, листівки та фотографії Селін Діон.

Міністерство юстиції працює над поверненням речей президента США Дональда Трампа, які були вилучені під час обшуку в його резиденції у Мар-а-Лаго в серпні 2022 року. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

За інформацією джерел CNN, глава держави отримає назад секретні та несекретні матеріали, а також особисті речі.

В CNN зазначили, що хоча раніше Трампа звинувачували в незаконному зберіганні конфіденційних матеріалів після першого терміну президентства, його повернення в Білий дім означає, що він знову має широкі повноваження щодо контролю над секретними матеріалами уряду США.

Оскільки кримінальна справа Трампа вже закрита, міністерство юстиції працює над поверненням речей, зібраних під час розслідування. Прокурори та агенти ФБР, які вели розслідування, отримали інструкції від мін'юсту про те, що вилучені предмети будуть повернуті

- йдеться у дописі.

Серед особистих речей, які ФБР вилучило і тепер поверне Трампу: сорочки для гольфу, вітальні листівки та фотографії Селін Діон, що знаходилися на території будинку.

Що передувало 

У серпні 2022 року в маєтку Трампа у Флориді було проведено обшук. Згідно з судовими протоколами, близько 100 вилучених секретних документів було змішано з іншими вилученими предметами, такими як одяг, подарунки, несекретні документи та вирізки з газет.

Нагадаємо

Прокуратура США закрила кримінальне переслідування двох осіб з оточення Дональда Трампа. Їх підозрювали у перешкоджанні розслідуванню щодо неправомірного поводження з секретними документами.

Мін'юст США звільнив юристів, які розслідували справи проти Трампа28.01.25, 02:09 • 30374 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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