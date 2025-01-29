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США припиняють справу проти двох соратників Трампа у скандалі з документами

США припиняють справу проти двох соратників Трампа у скандалі з документами

Київ • УНН

 • 26861 перегляди

Прокуратура США закрила кримінальне переслідування двох осіб з оточення Дональда Трампа. Їх підозрювали у перешкоджанні розслідуванню щодо неправомірного поводження з секретними документами.

У США прокуратура припинила кримінальне переслідування двох осіб, які вважалися близькими до президента Дональда Трампа. Обох підозрювали у сприянні перешкоджанню розслідуванню щодо неправомірного поводження Трампа із секретними документами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Йдеться про Уолта Науту, який виконував обов'язки особистого камердинера президента, та Карлоса Де Олівейру, керуючого нерухомістю.

Рішення про закриття справи ще має бути підтверджене федеральним апеляційним судом. Якщо це станеться, буде остаточно знято обвинувачення з Наути та Де Олівейри, яких разом із Трампом звинувачували у незаконному зберіганні секретних матеріалів та спробах перешкодити поверненню документів уряду США.

Варто зазначити, що ще минулого року окружний суддя Ейлін Кеннон скасувала звинувачення проти Трампа та його оточення, обґрунтовуючи своє рішення неправомірністю призначення спеціального прокурора Сміта. Наразі крок прокуратури, ймовірно, закріпить це рішення, хоча Міністерство юстиції оскаржило його, заявивши про невідповідність судовій практиці.

Також стало відомо, що в останні дні президентства Джо Байдена Міністерство юстиції вирішило не публікувати частину звіту Сміта щодо цієї справи, оскільки це могло вплинути на правові перспективи Наути та Де Олівейри. Тепер, коли розслідування щодо них припинене, це може означати остаточне закриття одного з найрезонансніших розглядів, пов'язаних із президентом США.

Суд призупинив дію розпорядження Трампа щодо заморожування федеральних грантів 29.01.25, 05:57 • 29424 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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